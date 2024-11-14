Лидер французской партии «Национальное объединение» может сесть в тюрьму

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Парижская прокуратура потребовала приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы и запретить ей избирательные права на такой же срок.
Кроме того, Ле Пен грозит штраф в размере €300 тыс. Об этом сообщил телеканал BFMTV, отмечая, что дело связано с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.
Ле Пен, которая планирует участвовать в президентских выборах 2027 года, отвергает все обвинения и считает их попыткой разрушить партию.
По версии следствия, через фиктивный найм ассистентов была организована схема присвоения средств ЕС. Среди подозреваемых также числятся мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель «Национального объединения» Брюно Голльниш.
Процесс по делу начался 30 сентября, а приговор может быть вынесен в начале следующего года, сообщает газета Le Monde.
Расследование по этому делу началось десять лет назад после того, как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) потребовало от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика обвиняют в том, что она выплачивала зарплату из фондов ЕС своему секретарю Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье, работавшим на её партию.
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Ле Пен, которая планирует участвовать в президентских выборах 2027 года, отвергает все обвинения и считает их попыткой разрушить партию.
По версии следствия, через фиктивный найм ассистентов была организована схема присвоения средств ЕС. Среди подозреваемых также числятся мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель «Национального объединения» Брюно Голльниш.
Процесс по делу начался 30 сентября, а приговор может быть вынесен в начале следующего года, сообщает газета Le Monde.
Расследование по этому делу началось десять лет назад после того, как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) потребовало от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика обвиняют в том, что она выплачивала зарплату из фондов ЕС своему секретарю Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье, работавшим на её партию.
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Мария Моисеева