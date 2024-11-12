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Франция передаст Киеву самолеты Mirage-2000-5F

Депутат Жилетти: Франция передаст Киеву шесть самолетов Mirage-2000-5F
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Шесть истребителей Mirage-2000-5F Франция передаст киевскому режиму в первом квартале грядущего года, что ослабит ВВС страны, отчитался вице-президент оборонной комиссии в Нацсобрании Франции Франк Жилетти.
«В краткосрочной перспективе предстоящая передача ВС Украины шести Mirage 2000-5, а также связанной с ними модели комплексной поддержки еще больше обеднят узкоспециализированный формат нашей истребительной авиации», — сказано в отчете.

Жилетти добавил, что этот шаг повлияет на возможность французских ВВС осуществлять противовоздушную оборону, а также ограничит обучение пилотов.



Кроме того, отсрочится обновление парка истребителей Rafale и Mirage 2000D, а затраты на их ремонт вырастут. Помимо всего прочего, ускорится вывод Mirage 2000-5 из эксплуатации, добавил Жилетти.

Недружественные к РФ страны стали поддерживать Украину на фоне спецоперации.

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В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова
Подразделения ВСУ оказались в окружении южнее Курахова
12 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной».
Он отметил, что российские бойцы уже начали закрепляться в селе Дальнее. В результате этих действий до физического перерезания дороги Успеновка — Курахово остается не более двух километров.

«На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок, но не допустил бы утренних ошибок, которые уже происходили, когда наши бойцы уже были в таком положении. Не знаю, чего ждет командование!» — написал «Мучной» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что подразделение бригады украинских боевиков сдалось в плен российским бойцам в полном составе на кураховском направлении в Донбассе. Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по противнику орудиями «Мста-Б», перед этим заблокировав его.

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#вс рф
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Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву, чтобы повлиять ход конфликта
12 ноября 2024, 18:13

Фото: iStock/Photoboyko

Европейские страны совместно с США должны оказывать Киеву больше помощи, чтобы изменить ход конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в рамках совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — заявил Рютте.

По его словам, активная поддержка Украины в конфликте отвечает интересам Европы, СШП, а также индотихоокеанского региона.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что, если бы Россия не обладала крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, то войска альянса уже давно прогнали бы ВС РФ с территории Украины.

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Офицер военкомата в Киеве попытался покончить с собой прямо на рабочем месте
12 ноября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Киеве сотрудник одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) попытался совершить самоубийство прямо у себя в кабинете. Офицер выжил и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщают средства массовой информации украинской столицы со ссылкой на собственные источники. По их данным, офицером, пытавшимся свести счёты с жизнью, был начальник отдела персонала Печерского ТЦК майор Воеводин. О причинах, толкнувших военкома на суицид, не сообщается.

Известно, что майора коллеги нашли бездыханным в его кабинете. Рядом на столе лежала предсмертная записка. Военкома экстренно доставили в больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, поэтому врачи пока воздерживаются от любых прогнозов.

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#военком
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Появились подробности выживания бойца СВО Алиева на протяжении трех недель без еды и воды
Дрон ВС РФ вывел через минное поле бойца Алиева после трех недель обороны от ВСУ
12 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/Diy1

Российский боец Закарья Алиев в одиночку три недели удерживал захваченный опорный пункт ВСУ на Запорожском фронте, его удалось эвакуировать с помощью дрона. Подробности спасения приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».
28-летний разведчик-сапёр Алиев в составе группы взял опорный пункт ВСУ, однако остался единственным выжившим после атак противника. На протяжении трех недель он питался найденным на позиции врага луком. Другой еды у него не было, как и запасов воды.

ВСУ с помощью дронов пытались уничтожить его, но не смогли. Три недели Закарья ждал, пока придут российские бойцы.

«Российские разведчики с помощью дрона сбрасывали ему провизию и затем показали путь к своим, организовав эвакуацию воина, он прошел через минное поле и теперь в госпитале», — говорится в сообщении военкоров.

12 ноября в Сети распространилось видео, которое Закарья снял, будучи на позиции. Он до самого спасения не терял надежду и чувство юмора.

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Подразделение боевиков ВСУ сдалось бойцам ВС РФ в полном составе под Курахово
12 ноября 2024, 17:36

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделение бригады украинских боевиков сдалось в плен российским бойцам в полном составе на кураховском направлении в Донбассе, проинформировал Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по противнику орудиями «Мста-Б», перед этим заблокировав его. Украинские военные в ответ решили сдаться добровольно, поскольку осознавали, что ситуация серьезная, уточнили авторы публикации.

Тем временем киевский режим собирается призвать новых людей в ряды ВСУ. Планы украинских властей раскрыли в Харьковской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации Харьковщины Евгения Лисняка, речь идет о миллионе украинцев. Более того, названы конкретные регионы республики, на которые обратят основное внимание.

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Льготы и выплаты: на что могут рассчитывать добровольцы при подписании контракта с МО РФ
12 ноября 2024, 17:20

Фото: istockphoto/IherPhoto

На сегодняшний день в России существует целая программа поддержки для участников спецоперации, которая регулярно обновляется и расширяется правительством.
Молодые участники спецоперации, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Размер выплаты составит около трети от стоимости жилья. Эти средства можно будет также потратить на первоначальный взнос или погашение ипотеки. По словам Мишустина, российское правительство и дальше продолжит работу по расширению мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.

Отдельные выплаты бойцы получают в случае ранения. В настоящее время рассматривается новая система выплат военным за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести.

В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.

Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Харьковской области раскрыли планы Киева по мобилизации
ВГА: ТЦК должны мобилизовать миллион восточных украинцев до конца 2024 года
12 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Миллион восточных украинцев должны призвать в ряды ВСУ до конца года территориальные центры комплектования (ТЦК, военкомат), проинформировал на брифинге замруководителя военно-гражданской администрации под Харьковом Евгений Лисняк.
«По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт. При этом основными регионами — донорами так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей», — отметил чиновник.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. С каждым годом она ужесточается. Людей хватают прямо на улицах, а также во время работы. При этом украинские власти заявляют, что в стране действует так называемый принцип «воюй или работай». По словам премьера Дениса Шмыгаля, работающим людям вручается лишь два процента повесток.

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#мир
#украина
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#всу
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#сво
#конфликт
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В РФ чиновница назвала «сидельцами» и «мошенниками» бойцов СВО
Kub Mash: в Сочи чиновница назвала бойцов СВО «сидельцами» и «мошенниками»
12 ноября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российская чиновница в Сочи заявила, что в зоне спецоперации служат «сидельцы» и «мошенники». Скандальное видео продемонстрировал Telegram-канал Kub Mash.
На видеозаписи стоящая спиной к снимающему ролик женщина называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий.

«Я знаю, кто на СВО. (...) Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — произнесла чиновница.

Горожане подчеркнули, что на записи Любовь Гашкова, являющаяся главным специалистом отдела муниципального казначейства. Канал отметил, что незадолго до попавшей на запись встречи, Гашкова якобы с высокомерием общалась с людьми.

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#конфликт
#новости
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Мать бойца, в одиночку удерживавшего позиции 3 недели, не знала, что сын на СВО
12 ноября 2024, 16:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мать бойца ВС РФ Закарьи Алиева Халисат не знала, что ее сын отправился в зону спецоперации. Об этом она рассказала в беседе с RT.
Женщина рассказала, что сын однажды он прислал ей фото в военной форме, тогда она насторожилась, но Закарья успокоил мать, сказав, что камуфляж ему выдали на работе на время обучения охранников стрельбе.

Как-то ей пришло сообщение от сослуживца Алиева, что тот погиб, но мать не поверила.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: «Я не принимаю их! Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала Халисат.

О том, что сын действительно жив, женщина узнала недавно. Закарья смог отправить ей сообщение с чужого телефона, где написал, что, жив и здоров.

Алиев не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Он остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня. Мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.


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