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Шесть истребителей Mirage-2000-5F Франция передаст киевскому режиму в первом квартале грядущего года, что ослабит ВВС страны, отчитался вице-президент оборонной комиссии в Нацсобрании Франции Франк Жилетти.
«В краткосрочной перспективе предстоящая передача ВС Украины шести Mirage 2000-5, а также связанной с ними модели комплексной поддержки еще больше обеднят узкоспециализированный формат нашей истребительной авиации», — сказано в отчете.
Жилетти добавил, что этот шаг повлияет на возможность французских ВВС осуществлять противовоздушную оборону, а также ограничит обучение пилотов.
Кроме того, отсрочится обновление парка истребителей Rafale и Mirage 2000D, а затраты на их ремонт вырастут. Помимо всего прочего, ускорится вывод Mirage 2000-5 из эксплуатации, добавил Жилетти.
Недружественные к РФ страны стали поддерживать Украину на фоне спецоперации.
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Никита Кротов