Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своих социальных сетях, что Франция и Германия будут работать над созданием более суверенной Европы.
Париж и Берлин будут создавать «более единую, сильную и суверенную Европу».
Эммануэль Макрон поделился, что разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в президенты Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что готов работать вместе с американским коллегой как они это «делали это в течение четырех лет».
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Эммануэль Макрон поделился, что разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — сообщает президент Франции в своей публикации.
Ранее Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в президенты Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что готов работать вместе с американским коллегой как они это «делали это в течение четырех лет».
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Ольга Енгалычева