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Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своих социальных сетях, что Франция и Германия будут работать над созданием более суверенной Европы.
Париж и Берлин будут создавать «более единую, сильную и суверенную Европу».

Эммануэль Макрон поделился, что разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.



«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — сообщает президент Франции в своей публикации.

Ранее Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в президенты Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что готов работать вместе с американским коллегой как они это «делали это в течение четырех лет».

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Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США
06 ноября 2024, 17:02

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

После своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить, сообщает издание Politico.
Среди тех, кого Трамп намерен наказать — действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи.

Кроме того, в список входят Камала Харрис, соперница Трампа на выборах, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ряд других политиков.

В перечне также значатся и журналисты из Politico, так как Трамп хочет отомстить изданию за отказ раскрывать источники информации.

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Депутат Рады заявил: Украина будет вынуждена доказывать свою ценность Западу при Трампе
06 ноября 2024, 16:42

Фото: РИА Новости / Доминик Бутен

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Украина будет вынуждена отказаться «плане победы» и сосредоточиться на доказательстве своей важности для Запада.
«Можно сказать окончательно: любой "план победы", основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть.... Нам нужен собственный план непобедимости», — написал он в своём Telegram-канале.
Депутат считает, что при Трампе мировой порядок будет строиться не на международных не на правилах, а на договорённостях. В такой ситуации Украине предстоит активно работать, чтобы убедить западных партнёров в своей ценности и необходимости.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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#украина
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Матвиенко посоветовала замглавы Минздрава Зеленскому не называть громко фамилию
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава Зеленского
06 ноября 2024, 15:54

Валентина Матвиенко (Фото: сайт Кремля)

Первому заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому не следует громко называть свою фамилию. С таким шутливым предложением обратилась к чиновнику спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня, 6 ноября, во время «правительственного часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко и его заместителей, Матвиенко назвала присутствующих на заседании Совета Федерации представителей ведомства.

«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте», — с улыбкой сказала спикер верхней палаты российского парламента.

В ответ первый заместитель министра тоже улыбнулся и развёл руками, как бы говоря, что тут уж он ничего не может поделать, что есть — то есть.

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Strategic Culture: США намереваются подчинить себе Европу через Украину
06 ноября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Diy13

Соединённые Штаты не просто так принимают такое активное участие в украинском конфликте и оказывают Киеву всемерную поддержку. В Вашингтоне видят в вооружённом противостоянии на Украине установить своё господство над Европой.
Об этом пишет обозреватель издания Strategic Culture. В своём материале автор предполагает, что США изначально имели ввиду именно такую расчётливую и хитрую цель — подчинение Европы своим интересам.

В материале указываются ещё две задачи, которые ставили перед собой США, ввязываясь в конфликт. Одна из которых заключалась в разорении и разрушении Украины до такой степени, что впоследствии её восстановление обошлось бы для России слишком дорого. При этом дестабилизация и ослабление самой России в процессе противостояния с соседним государством, возможно, не были частью стратегического плана Вашингтона, но могли бы стать приятным бонусом для Штатов, заключает автор статьи.

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Захарова с иронией оценила поздравление Зеленского Трампу после президентских выборов
06 ноября 2024, 14:31

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения Владимира Зеленского, поздравившего Дональда Трампа с победой на выборах в США.
Мария Захарова в своём Телеграм-канале опубликовала слова Владимира Зеленского. Он говорил о том, что уважает политику Дональда Трампа.

«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — написала официальный представитель МИД России.

Мария Захарова считает, что Зеленский в конце поздравления американского президента должен был написать «Ваш Володимир — Бурисма — Зеленский». Так она в ироничной форме напомнила о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Политик заявил, что его правление будет считаться «золотой эпохой» в истории США.

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Дональд Трамп исполнил «победный танец» под песню YMCA
06 ноября 2024, 14:17

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Дональд Трамп завершил выступление перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде танцевальными движениями под хит YMCA группы Village People.
Сторонники Трампа овациями встретили «победный танец» политика.

Американские СМИ считают, что Трамп выиграет на выборах президента США. В таком случае это будет второй случай в истории страны, когда кто-либо будет занимать пост президента два срока, но не подряд. До Трампа был только Гровер Кливленд в конце XIX века.

Таким образом, сорок пятый президент станет сорок седьмым, а проигравшая ему Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу своего оппонента в Конгрессе в качестве председателя Сената.

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Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США
06 ноября 2024, 14:01

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.
«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский в соцсети X.

Он также отметил, что надеется на дальнейшую поддержку США.

Тем временем, в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, киевский режим делал ставку на Харрис. И сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу.

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Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве с КНДР
06 ноября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР. Документ подписали 19 июня президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита российского лидера в Пхеньян.
Этот договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела. Кроме того, документ будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что данный договор не предполагает создания военного союза. Новое соглашение между Российской Федерацией и КНДР вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно.

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ФСБ: Сотрудник американского Генконсульства Шонов был тайным осведомителем США
06 ноября 2024, 13:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

Осуждённый сотрудник американского Генерального консульства во Владивостоке россиянин Роберт Шонов был тайным осведомителем посольства США в Москве. Темы его сообщений касались вопросов специальной военной операции.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Как установили сотрудники силового ведомства, Шонов работал в дипломатическом представительстве США во Владивостоке вплоть до его закрытия. После начала спецоперации он возобновил контакты с американской стороной для оказания содействия в антироссийской деятельности.

В посольстве россиянину предложили сотрудничество в качестве «тайного осведомителя». Как установили в ФСБ, с осени 2022 года по март 2023 года Шонов собирал и передавал американцам сведения, относящиеся к СВО, частичной мобилизации и выборам президента РФ. Его деятельность курировали первый и второй секретари политического отдела посольства США в Москве Джеффри Хэнкок Силлин и Дэвид Самуэль Бернстайн.

Кроме сбора информации, Шонов также искал среди журналистов и экспертов в Сибири и на Дальнем Востоке тех, кто изъявит желание работать на США. Суд приговорил его к 4 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе.

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