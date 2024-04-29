Лидер «Грузинской мечты»: Власти усомнились в необходимости вступать в ЕС

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Европейский союз готов лишить Грузию безвизового режима и снять с неё статус кандидата с ЕС, об этом пишет РИА Новости.
Правительство Грузии приняло законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который также называют законом об иностранных агентах. Этот документ сразу же осудили в Европарламенте, приняв резолюцию, за которую проголосовали 425 депутатов. Против выступили только 25 европарламентариев, 30 воздержались от голосования.
В понедельник 29 апреля в Грузии должны состояться акции против законопроекта об иностранных агентах. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что сейчас Европейский союз не хочет принимать в состав Грузию, но и она к этому не готова. По его словам, Тбилиси отменит законопроект об иностранных агентах, как только получит от ЕС официальное приглашение о вступлении в Союз.
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