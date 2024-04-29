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Лидер «Грузинской мечты»: Власти усомнились в необходимости вступать в ЕС

29 апреля 2024, 08:20
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Европейский союз готов лишить Грузию безвизового режима и снять с неё статус кандидата с ЕС, об этом пишет РИА Новости.


Правительство Грузии приняло законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который также называют законом об иностранных агентах. Этот документ сразу же осудили в Европарламенте, приняв резолюцию, за которую проголосовали 425 депутатов. Против выступили только 25 европарламентариев, 30 воздержались от голосования.

В понедельник 29 апреля в Грузии должны состояться акции против законопроекта об иностранных агентах. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что сейчас Европейский союз не хочет принимать в состав Грузию, но и она к этому не готова. По его словам, Тбилиси отменит законопроект об иностранных агентах, как только получит от ЕС официальное приглашение о вступлении в Союз.

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#евросоюз
#иностранный агент
#протесты
#законопроект
Telegram заблокировал боты СБУ и ГУР Украины
«Страна.ua»: Telegram отключил украинских ботов, собирающих данные о технике РФ
29 апреля 2024, 08:08

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, а также мессенджер ГУР.
В украинском ведомстве отметили, что данное решение является «необоснованным». Уточняется, что под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.

Согласно информации издания «Страна.ua», также был заблокирован бот Єворог, который ранее запустило министерство цифровой трансформации, в него можно было пересылать координаты российской техники или военных.

Ранее сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».

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КНДР заминировала дорогу, ведущую в Южную Корею
«Ренхап»: Сеул заявил, что Пхеньян заминировал дорогу в демилитаризованной зоне
29 апреля 2024, 07:51

Фото: iStock/ffikretow

Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.
Отмечается, что заминирование стало последним действием в серии мер по перекрытию межкорейских дорог. В конце 2023 года южнокорейские военные установили, что Северная Корея минирует грунтовую дорогу внутри ДМЗ в районе Чхольвон.

По данным источника, эти действия были предприняты после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал отказаться от политики объединения с Южной Кореей и считать отношения двух стран как враждебные.

Ранее сообщалось, что КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2». В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3».

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#удар
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США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников
СЕНТКОМ: США сбили пять беспилотников над Красным морем
29 апреля 2024, 07:20

Фото: iStock/aapsky

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные сбили в воскресенье, 28 апреля, пять беспилотников над Красным морем. Данные об этом появились в социальной сети X СЕНТКОМ.
В заявлении ведомства говорится, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск). По словам СЕНТКОМ, дроны представляли непосредственную угрозу Штатам, [морской] коалиции и торговым судам в регионе.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удары по военным и коммерческим кораблям в Красном море и Индийском океане. Атакам подверглись суда Великобритании, Израиля и США.

Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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Стало известно о многочисленных жертвах авиаудара Израиля по домам в Рафахе
ХАМАС: 15 человек погибло при авиаудар Израиля по домам в Рафахе
29 апреля 2024, 05:52

Фото: iStock/maki_shmaki

Тринадцать человек погибли в результате обстрела израильскими войсками жилых домов в городе Рафах на юге сектора Газа, передает Al Arabiya, ссылаясь на работников медицинских служб.
В то же время, по данным боевой группировки ХАМАС, в результате атаки погибли 15 человек, а информационное агентство WAFA сообщило, что среди погибших были женщины и дети.

28 апреля стало известно, что Тель-Авив готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе. По словам генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, атака будет проходить в «людском море» и приведет к тысячам смертей.

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#сектор газа
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#хамас
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На Украине пересмотрели соблюдение Европейской конвенции по правам человека
29 апреля 2024, 05:31

Фото: iStock/djedzura

Киев пересмотрел заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств в контексте Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в условиях военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы.
«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», – указывается в заявлении.

Отмечается, что речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образования, труд, свободу слова и предпринимательскую деятельность.

Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал три иска граждан Украины против Киева. В каждом случае истцы пытаются оспорить незаконность не только препятствия для выезда из страны, но и самого ограничения в соответствии с украинской Конституцией.

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Кличко рассказал о безуспешных попытках увидеться с Зеленским
«У него есть другие дела»: Кличко о попытках встретиться с Зеленским
29 апреля 2024, 05:11

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после начала спецоперации пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно, сообщает медиагруппа ​Funke.
По его словам, он хотел лично пообщаться с главой государства, но не получилось.

«Вероятно, у него есть другие дела», – сказал Кличко.

Ранее мэр раскритиковал украинское правительство за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией. Кличко заявил, что украинский народ не удовлетворен мерами, принимаемыми властями страны.

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#встреча
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В Северной Корее предрекли скорое поражение США на Украине
Минобороны КНДР: поражение США на Украине – вопрос времени
29 апреля 2024, 04:16

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Поражение Соединенных Штатов на Украине неминуемо, заявил начальник Управления военных внешних дел Министерства обороны КНДР, передает Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
«США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию», – предрек представитель Минобороны Северной Кореи, комментируя поставки американских ракет ATACMS Киеву.

Ранее северокорейский Ким Чен Ын был замечен садящимся в автомобиль Aurus, подаренный президентом России Владимиром Путиным в феврале. 16 апреля он принял участие в церемонии, посвященной завершению строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Он прибыл на церемонию на автомобиле Aurus.

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«Останется только Киев»: в США высказались о границах Украины
29 апреля 2024, 03:24

Фото: iStock/JARAMA

Активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина потеряет все свои города, кроме Киева, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Вилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», – высказался эксперт.

Вилкерсон добавил, что при нынешних темпах боевых действий Российская Федерация может вскоре установить контроль над Одессой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются слушать приказы командующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, батальоны, разочаровавшиеся в политике президента Зеленского, представляют наибольшую угрозу.

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Кличко подверг критике меры Киевы по борьбе с коррупцией
Мэр Киева Кличко: украинская власть недостаточно борется с коррупцией
29 апреля 2024, 02:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меры украинского правительства по борьбе с государственной коррупцией, охарактеризовав их как недостаточные, передает медиагрупп Funke.
По словам мэра, граждане не удовлетворены антикоррупционными мерами Украины.

«У меня точно такое же мнение», – добавил он.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его отставка будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента.

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