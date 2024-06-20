Канада призвала своих граждан покинуть Иран

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Власти Канады потребовали от своих граждан немедленно покинуть Иран после того, как Оттава внесла Корпус стражей Исламской революции в перечень террористических организаций. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Она отметила, что в связи с данным решением существует повышенный риск «произвольного задержания».
Ранее Иран ввёл санкции в отношении министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства ВС Британии, британской авиабазы «Акротири» на Кипре и трёх британских компаний. Тегеран принял такие меры против поддержку действий Израиля против Палестины.
Кроме того, постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.
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«Поэтому моё сообщение для всех, кто находится в Иране, – прямо сейчас время возвращаться домой», – цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Иран ввёл санкции в отношении министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства ВС Британии, британской авиабазы «Акротири» на Кипре и трёх британских компаний. Тегеран принял такие меры против поддержку действий Израиля против Палестины.
Кроме того, постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.
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Никита Иванов