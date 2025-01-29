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Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал партийных чиновников за аморальное поведение

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын выразил крайнее недовольство поведением ряда уездных партийных чиновников. Он упрекнул их в «аморальном» поведении, в частности, заключавшемся в распитии алкоголя.
О неприятном инциденте рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заседание секретариата в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии республики прошло 27 января. Председательствовал на нём лично глава партии государства.

В числе прочих вопросов на повестке дня стояло рассмотрение случаев «грубого нарушения партийной дисциплины». Отмечалось, что поводом стали случаи злоупотребления своими полномочиям со стороны тех, кто считает себя «на особом положении».



В частности, партия обсудила ситуацию в уезде Онхчон города Нампхо. Проведённый там пленум был не только плохо организован и проведён формально. После его окончания участники заседания (около 40 человек) отправились в местное кафе, где их «угощали выпивкой».

В своей речи Ким Чен Ын усмотрел в случившемся признаки «морального разложения».

«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — сказал лидер Северной Кореи.

Он также заверил, что государство Трудовая партия Кореи будут всеми силами бороться с малейшими признаками «внутрипартийного разложения»

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NYT: Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам
29 января 2025, 10:55

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио.
«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью"», — говорится в статье.

Отмечается, что такие программы надо продолжить или возобновить, если они были приостановлены. Речь идет о помощи, которая включает в себя предоставление жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, а также оказание содействия в достижении базового уровня жизни.

При этом в список не вошла помощь в проведении абортов, операции для трансгендеров и любая другая, не являющаяся жизненно необходимой.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.

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Минэкологии помогло жителям Ленинского округа восстановить доступ к реке
29 января 2025, 10:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сотрудники Минэкологии Московской области выехали на проверку в Ленинский городской округ. Поводом стала жалоба жителей деревни Дальние Прудищи, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жители рассказали о нарушении в ходе строительных работ со стороны владельца земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. В ходе осмотра территории специалисты выявили признаки ограничения доступа к водному объекту общего пользования – реки Людовна. Это прямое нарушение требований Водного кодекса России», – говорится в сообщении.
Обладателю участка, по границам которого возведено ограждение, объявили предостережение. Забор гражданин уже демонтировал.

Ранее такое же предостережение пришлось объявить владельцу участка в селе Лобаново городского округа Домодедово. Тот возвёл понтонные сооружения в акватории озера Чёрное без разрешения на пользование водным объектом.

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Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Володин: покушение США на Путина могло бы привести к ядерной войне
29 января 2025, 08:33

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал к тщательному расследованию заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась организовать покушение на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Карлсон, известный своим критическим подходом к политике США, сделал это заявление, не предоставив никаких конкретных деталей или доказательств. Он охарактеризовал предполагаемые действия администрации Байдена как «безумие» и отметил, что само обсуждение таких вопросов является преступлением.

Володин подчеркнул, что подготовка покушения на Путина представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к эскалации конфликта, включая риск ядерной войны. Он добавил, что для международных институтов это должно стать основанием для разбирательства, и призвал привлечь к ответственности Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Конфликт в ДР Конго грозит дефицитом материалов для электроники во всем мире
«Взгляд»: конфликт в ДР Конго угрожает производству электроники во всем мире
29 января 2025, 04:55

Фото: iStock/Gerhard Pettersson

Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго на фоне объявления войны со стороны Руанды угрожает производству материалов для электроники во всем мире. Этим поделились в издании «Взгляд».
«Есть вероятность, что тутси могут опять двинуться от Великих озер вглубь ДР Конго, по дороге конфискуя колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные копи», — сообщают в газете.

На сегодняшний день в Конго находится порядка 80% мировых залежей колтана. Именно этот материал необходим для производства электроники во всем мире, а именно мобильных телефонов и компьютеров. На фоне этого в издании отмечают, что сейчас все мировые производители электроники следят за происходящими событиями в Африке затаив дыхание.

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МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций новостей о катастрофе AZAL
29 января 2025, 00:39

Фото: iStock/Sitikka

Российского посла в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в местный МИД по поводу публикаций новостей об авиакатастрофе AZAL. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Указывается, что причиной вызова российского посла являются публикации, которые оценили как «дезинформационные».

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования», — говорится в сообщении МИД.

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Политолог Дудаков: Зеленский боится переговоров России и США без участия Киева
29 января 2025, 00:17

Владимир Зеленский и его офис сильно боятся, что переговоры России и США буду проходить без участия Киева, но при этом они лишены любых рычагов давления на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения СМИ об обращении Зеленского к Трампу с требованием позвать Украину на переговоры Штатов с Россией. По его мнению, Белый дом и вовсе намерен добиться скорейшего начала выборов на Украине, куда не Зеленский не будет допущен.
«А если допустят, то администрация Трампа сделает все, лишь бы добиться его поражения так, чтобы привести к власти кого-то другого, который был бы гораздо более управляемым для американцев, чем Зеленский и Ермак, власть Украины в нынешнем виде. Мнение Зеленского их не волнует от слова совсем. Конечно, Зеленский будет пытаться всячески влиять на переговорный процесс, но я думаю, что, конечно, процесс пройдет без его участия», — пояснил американист в беседе с RT.
В то же время политолог Александр Асафов назвал результатом западного влияния ситуацию и в другой стране — в Сербии. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что президент Александр Вучич не сможет надолго отсрочить протесты отставкой половины кабинета министров, так как волнения возникли не естественным путем, а из-за вмешательства извне. По его мнению, такие меры помогут лишь на время снизить напряженность и показать обществу готовность власти к переменам.
«Формальным поводом ко всем волнениям является трагедия в Нови-Саде с обрушением здания, и все требования протестующих по этой части уже выполнены. И он (Вучич. — прим.ред.) идет дальше, показывая, что подобных ситуаций не повторится, поскольку он сделает такие серьезные изменения в правительстве. Но коль скоро протесты — это отражение внешнего западного давления, им (протестующим. — прим.ред.) нужен, в принципе, любой повод», — указал Асафов.
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#переговоры
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Актер Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии
29 января 2025, 00:08

Фото: iStock/bizoo_n

Актер и участник шоу «Однажды в России» Теймураз Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии. В беседе с RT он пояснил, что ему, как абхазу, хочется прийти и проголосовать в России, а не ехать за сотни километров для того, чтобы отдать свой голос.
«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось там ехать за 300, за 500 км или за 2000 км. Чтобы отдать свое право, чтобы проголосовать», — отметил актер.
Тания подчеркнул, что такого же мнения придерживаются многие его сограждане, которые с удовольствием проголосуют на выборах, если избирательные участки будут поблизости. К тому же, добавил он, чем больше будет открыто участков, тем лучше будет для людей.

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#абхазия
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«Гренландская народная республика»: Милонов предложил новый субъект РФ
Депутат Милонов предложил Гренландии вступить в состав РФ на правах республики
29 января 2025, 00:02

Виталий Милонов (фото: соцсети)

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии вступить в состав Российской Федерации, чтобы выйти «из-под пяты датских оккупантов» и получить надежную защиту. По его мнению, остров мог бы присоединиться к России как Гренландская народная республика.
«Штаты находятся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, возникшем в результате правления Джо Байдена. То есть Россия является единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой, которое может поддержать наш общий этнос. Этнос, который живет и в России, и в Гренландии. Этот этнос называется «инуиты» или «эскимосы», как у нас принято», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Милонов добавил, что Дания не может обеспечить Гренландии надежной защиты и поддержки, так как отдала все свое оружие Украине и перестала быть полноценным государством.

При этом президент США Дональд Трамп, по словам депутата, не сможет заполучить остров, так как проживающий на нем народ защищен международным правом и уставом ООН.
«Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например — Гренландская народная республика. <…> Россия и Гренландия — это одна страна», — подчеркнул Милонов.
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ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии
28 января 2025, 23:40

Фото: iStock/sinonimas

В Еврокомиссии поддержали предложение о введении пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ и Белоруссии, а также некоторые азотные удобрения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЕК.
«Еврокомиссия приняла предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении.

Теперь весь российский сельскохозяйственный импорт будет облагаться пошлинами ЕС. Ранее под увеличенные тарифы попадало лишь 15% от всей продукции из РФ. При этом пошлины не затронут экспорт сельскохозяйственной продукции из России в третьи страны через территорию Евросоюза. Главной целью данного решения является снижение зависимости от российского импорта.

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