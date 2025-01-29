Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал партийных чиновников за аморальное поведение

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)
Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын выразил крайнее недовольство поведением ряда уездных партийных чиновников. Он упрекнул их в «аморальном» поведении, в частности, заключавшемся в распитии алкоголя.
О неприятном инциденте рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заседание секретариата в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии республики прошло 27 января. Председательствовал на нём лично глава партии государства.
В числе прочих вопросов на повестке дня стояло рассмотрение случаев «грубого нарушения партийной дисциплины». Отмечалось, что поводом стали случаи злоупотребления своими полномочиям со стороны тех, кто считает себя «на особом положении».
В частности, партия обсудила ситуацию в уезде Онхчон города Нампхо. Проведённый там пленум был не только плохо организован и проведён формально. После его окончания участники заседания (около 40 человек) отправились в местное кафе, где их «угощали выпивкой».
В своей речи Ким Чен Ын усмотрел в случившемся признаки «морального разложения».
Он также заверил, что государство Трудовая партия Кореи будут всеми силами бороться с малейшими признаками «внутрипартийного разложения»
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В числе прочих вопросов на повестке дня стояло рассмотрение случаев «грубого нарушения партийной дисциплины». Отмечалось, что поводом стали случаи злоупотребления своими полномочиям со стороны тех, кто считает себя «на особом положении».
В частности, партия обсудила ситуацию в уезде Онхчон города Нампхо. Проведённый там пленум был не только плохо организован и проведён формально. После его окончания участники заседания (около 40 человек) отправились в местное кафе, где их «угощали выпивкой».
В своей речи Ким Чен Ын усмотрел в случившемся признаки «морального разложения».
«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — сказал лидер Северной Кореи.
Он также заверил, что государство Трудовая партия Кореи будут всеми силами бороться с малейшими признаками «внутрипартийного разложения»
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Александр Бойцов