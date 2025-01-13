Северокорейские перебежчики назвали подделкой сообщения об участии бойцов из КНДР в СВО

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Северокорейские перебежчики в эфире крупного южнокорейского телеканала Channel A заявили, что представленные Украиной «свидетельства» о якобы участии бойцов из КНДР в СВО являются подделкой.
Ранее в России назвали ажиотаж вокруг сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи для участия в спецоперации на Украине «вбросами и шумихой». А в КНДР заявили, что это «грязные манёвры» Вашингтона, направленные на затягивание конфликта.
Экс-сотрудник министерства госбезопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя представленные Украиной «свидетельства», заявил, что, исходя из их содержания, это подделки.
Выходец из северокорейской провинции Чагандо Чон Ю На также уверена, что письмо, якобы изъятое у солдата из КНДР, поддельное. В нём используется нехарактерная манера письма. Такое выражение как «уехал из Кореи» не используются, поскольку принято говорить «оставил Родину» или «лоно Партии». Также перебежчица обратила внимание, что автор подделки неправильно использовал два разных слова, обозначающих «товарищ», но имеющих разный оттенок в корейском языке.
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Экс-сотрудник министерства госбезопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя представленные Украиной «свидетельства», заявил, что, исходя из их содержания, это подделки.
Выходец из северокорейской провинции Чагандо Чон Ю На также уверена, что письмо, якобы изъятое у солдата из КНДР, поддельное. В нём используется нехарактерная манера письма. Такое выражение как «уехал из Кореи» не используются, поскольку принято говорить «оставил Родину» или «лоно Партии». Также перебежчица обратила внимание, что автор подделки неправильно использовал два разных слова, обозначающих «товарищ», но имеющих разный оттенок в корейском языке.
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Анастасия Чинкова