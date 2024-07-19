Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с Криворучко

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексем Криворучко. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». Детали и обстоятельства встречи пока неизвестны.
Месяц назад с официальным визитом Северную Корею посещал президент России Владимир Путин. Подписанный по итогам встречи между лидерами стран договор, легализует поставки оружия, снарядов и технологий в случае нападения на одну из сторон. Вместе с тем, планируется строительство нового автомобильного моста через реку Туманная. Переправа позволит увеличить поставки и развить торговлю между странами.
На Западе Визит президента России Владимира Путина в КНДР назвали небывалым вызовом для США и их союзников, заявляло The Associated Press.
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Данил Пономарев