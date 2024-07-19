Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с Криворучко

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с Криворучко

19 июля 2024, 01:40
Фото: istock /Oleksii Liskonih

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексем Криворучко. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». Детали и обстоятельства встречи пока неизвестны.


Месяц назад с официальным визитом Северную Корею посещал президент России Владимир Путин. Подписанный по итогам встречи между лидерами стран договор, легализует поставки оружия, снарядов и технологий в случае нападения на одну из сторон. Вместе с тем, планируется строительство нового автомобильного моста через реку Туманная. Переправа позволит увеличить поставки и развить торговлю между странами.

На Западе Визит президента России Владимира Путина в КНДР назвали небывалым вызовом для США и их союзников, заявляло The Associated Press.

Читайте также:

В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию

«Небывалый вызов Западу»: США встревожились из-за визита Путина в Северную Корею

В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе
#договор
#поставки
#кндр
#переговоры
#минобороны рф
США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в Германии
США намерены внимательно следить за шагами РФ по РСМД
19 июля 2024, 02:20

Фото: istock / donfiore

Соединенные Штаты обеспокоены будущим ответом РФ на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.
Ответные меры Москвы на эти действия могут включать в себя размещение подобных российских систем с ядерным оснащением.

«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство», — сказал Патель.
Он отметил, что США будут пристальное наблюдать за действиями РФ в этом направлении.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что с 2026 года Штаты начнут развертывать в Германии дальнобойные ударные системы в Европе, значительно превосходящие в настоящее время. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

#сша
#меры
#рф
#пентагон
#россия
#оружие
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке
ABC: Байден поручил опросить граждан о перспективах Харрис в предвыборной гонке
19 июля 2024, 01:54

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент США Джо Байден поручил провести опрос граждан страны, чтобы узнать их мнение о шансах вице-президента США Камалы Харрис победить в предвыборной гонке в случае его замены. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на чиновника.
До этого несколько анонимных высокопоставленных демократов заявили изданию Axios, что американский лидер на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден покинуть президентскую гонку уже в эти выходные.

«Президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки. Байден также поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис», — сказано в сообщении телеканала.
Чиновник также отметил, что сейчас Байден «истощен и измотан». Источник добавил, что время, которое глава Америки проведет на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, позволит подумать о будущем и переговорить с людьми в окружении.

Ранее Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

#сша
#президент
#мнение
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшая резиденция экс-президента Украины Януковича начнет работу 19 июля
19 июля 2024, 01:34

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» в Киевской области, ставшая госсобственностью, начнет свою работу 19 июля Об этом проинформировало украинское издание «Страна» в Телеграм-канале.
После национализации «Межигорье» восстанавливает свою работу. Издание отмечает, что для военнослужащих, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход бесплатный.

Резиденция «Межигорье» до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденцию передали в собственность экс-главе старны Виктору Януковичу — по данным следствия, с нарушением закона.

В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов. Через время специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.

Ранее сообщалось, что на Украине обвинили Владимира Зеленского в доведении страны до обвала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

#суд
#дело
#прокуратура
#собственность
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NBC: политическая карьера президента США Байдена близится к концу
19 июля 2024, 01:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу, заявила телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники. По ее данным, изменился даже настрой самого главы государства в вопросе выхода из предвыборной гонки.
«Мы близки к концу», – сказал один из близких к президенту источников.
Телекомпания отмечает, что сейчас даже самые ярые сторонники Байдена обреченно заявляют, что все предрешено, а сам президент вопреки ранним заявлениям, что он никуда не уйдет, сменил свой настрой.

По данным издания от человека, близкого к предвыборному штабу, в июле они ожидают только 25% пожертвований от тех, которые изначально планировались.

Ранее издание Axios сообщало, что президент США может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные — 20-21 июля, а по данным опроса Economist и YouGov, 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена.

Читайте также:

NYT: демократы перенесли на август выдвижение Байдена кандидатом на выборах

Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его просто «чернокожим мужчиной»

CNN: Пелоси заявила Байдену, что тот не победит Трампа на выборах
#сша
#президент
#выборы
#политика
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вучич в Лондоне указал Зеленскому на важность диалога для достижения мира
19 июля 2024, 01:02

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества. Вучич отметил, что в разговоре с Зеленским он упомянул о важности диалога и политических решений для мирного решения. Об этом пишет РИА Новости.
До этого сербский лидер прибыл на саммит в Лондон. Политик заявил журналистам, что главной темой саммита является ситуация вокруг украинского конфликта.

«Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич и прикрепил снимок рукопожатия с Зеленским.
Ранее сообщалось, что в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

#президент
#саммит
#встреча
#лидер
#новости
#вучич
#сербия
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан: ЕС и США оказались в изоляции от Глобального Юга из-за позиции по Украине
19 июля 2024, 00:09

Фото: iStock/SurkovDimitri

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и США лишились признания стран Глобального Юга и оказались глобально изолированными из-за позиции по Украине. Об этом политик сообщил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля после посещения России, Украины, Соединенных Штатов и Китая.
«Я предлагаю начать обсуждение <...> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», – говорится в отчете Орбана.
Ранее венгерский премьер отметил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС
#сша
#ес
#венгрия
#евросоюз
#премьер-министр
#изоляция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия отказалась сбивать российские ракеты над Украиной
Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты РФ над Украиной
18 июля 2024, 23:50

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу сбивать ракеты и БПЛА России над территорией Украины. Свою позицию он озвучил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Лондоне, отвечая на вопрос согласен ли он с другими государствами НАТО по этому поводу, сообщает ТАСС.
«Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц.
15 июля украинский лидер заявил, что армии Североатлантического альянса должны сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, чтобы не остаться без газа зимой. Он пояснил, что в западных регионах государства находятся крупные газохранилища.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

#сша
#бпла
#фрг
#нато
#ракеты
#шольц
#олаф шольц
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Франции возглавила представительница блока Макрона
Спикером Нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
18 июля 2024, 23:03

Фото: istock / Olivier DJIANN

Председателем Национальной ассамблеи Франции переизбрали представительницу блока главы государства Эмманюэля Макрона 53-летнюю Яэль Браун-Пиве. Об этом объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте парламента.
Брон-Пиве победила в третьем туре голосования, получив поддержку от 220 депутатов. Она занимала должность спикера с 28 июня 2022 года.
«Мы видели, что страна встревожена и разобщена, поэтому сейчас на нас лежит огромная ответственность. Это Национальное собрание, которое, возможно, как никогда ранее, представляет французский народ, также, как никогда ранее, разделено. Нам необходимо уживаться, сотрудничать, искать компромиссы, вести диалог, слушать друг друга и двигаться вперед», — заявила Брон-Пиве с трибуны парламента после объявления результатов.
Всего в первом туре принимали участие 6 человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Филиппа Жувена от республиканцев и Наиму Мутшу от союзной Макрону партии «Горизонты». Последние двое позже сняли свои кандидатуры.

Читайте также:

Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине
#человек
#франция
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
18 июля 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. Об этом политик заявил в отчете для главы ЕС Шарля Мишеля. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.
«Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий», – говорится в опубликованном на сайте Орбана сообщении.
Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюза для начала нужно хотя бы «обсудить, рационально ли продолжение этой политики в будущем».

«В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров», – указано в отчете.
Ранее Орбан заявил, что три глобальных игрока в лице Евросоюза, США и Китая вместе с Турцией в качестве посредника могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. По его словам, стороны конфликта не будут искать из него выход, пока не вмешается кто-то со стороны.

Читайте также:

Климов раскрыл стремления западных политиков превратить ЕС в оборонный союз

Депутата вывели в наморднике с заседания Европарламента

Названо имя кандидата, который может заменить Байдена на президентских выборах
#сша
#окно
#министр
#ес
#венгрия
#евросоюз
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф