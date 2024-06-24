«Небывалый вызов Западу»: США встревожились из-за визита Путина в Северную Корею

Фото: сайт Кремля
Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для США и их союзников, заявляет The Associated Press. На прошлой неделе прозвучал мощный сигнал, что российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада, отмечает издание.
В статье пишут, что соглашение между Россией и Северной Корей предусматривает к взаимной военной поддержке, если одна из стран подвергнется нападению. AP считает, такой шаг угрожает стабильности ситуации не только на Корейском полуострове, но и за его пределами.
Договор между РФ и КНДР, по данным источника «Правда.ру», легализует поставки оружия, снарядов и технологий в случае нападения на одну из сторон. Вместе с тем, планируется строительство нового автомобильного моста через реку Туманная. Переправа позволит увеличить поставки и развить торговлю между странами.
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