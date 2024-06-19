Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились более 1,5 часа
19 июня 2024, 08:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились. Продлились они около 1,5 часов. Об этом информирует РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Пхеньян поздней ночью. В аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня.

Открывая встречу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Он выразил полную поддержку проведения СВО. После небольших вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате.



Ранее сообщалось, что на переговорах будут обсуждаться вопросы международной повестки. Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны в связи с пандемией. Также политики коснутся вопросов безопасности и сотрудничества в разных областях.

Читайте также:

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

В Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына

В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе своих делегаций
#встреча
#лидер
#сво
#кндр
#путин
#рф
Пентагон: Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню ракет и беспилотников
19 июня 2024, 08:40

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню ракет на сумму около 60 миллионов долларов. Кроме того, ведомство согласовало также продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ещё на 300 миллионов долларов.
Как уточнили в Пентагоне, речь идёт о ракетных системах Switchblade-300 и сопутствующем оборудовании. Офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет и 101 систему контроля. Также Тайвань планирует приобрести у американских партнёров БПЛА ALTIUS 600M-V — 291 единицу.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Продажу оборудования предполагается осуществить двумя частями — 220 и 80 миллионов долларов.

Читайте также:

Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань

Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР

Американская делегация с конгрессменом прибыла на Тайвань
#сша
#бпла
#офис
#ракета
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе своих делегаций
19 июня 2024, 08:10

Фото: сайт Кремля

В Пхеньяне начались переговоры в составе делегаций президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан».
С российской стороны в переговорах также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы нескольких министерств и госкорпораций.

Корейскую сторону на встрече, помимо председателя КНДР, представляют глава внешнеполитического ведомства Ким Док Хун, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, ещё несколько партийных и государственных деятелей.

На переговорах будут обсуждаться вопросы международной повестки. Главы государств наметят пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны в связи с пандемией. Также политики коснутся вопросов безопасности и сотрудничества в разных областях.

Читайте также:

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
#сергей лавров
#мид
#денис мантуров
#посол
#дмитрий песков
#кндр
#ким чен ын
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде заявили об ухудшении условий для Киева
Депутат Рады Шевченко: отказ прекратить огонь будет ухудшать условия для Киева
19 июня 2024, 07:04

Фото: istock / Diy13

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что отказ Украины и Запада от прекращения огня приведет к ухудшению условий, выдвигаемых Россией. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.
Как утверждает Шевченко, условия российского лидера направлены на Запад.

«Направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять», — отметил депутат.
Он добавил, что на урегулирование российско-украинского конфликта влияет обстановка на фронте. Сейчас она складывается не в пользу Украины, признал Шевченко.

Ранее в Раде уличили командование ВСУ во лжи по поводу положения Работино и Крынок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#youtube
#заявление
#депутат
#запад
#украина
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына
19 июня 2024, 06:32

Фото: сайт Кремля

В Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, мероприятие проходит на площади Ким Ир Сена.

В программе предусмотрен торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи армией СССР.

Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Главам государств предстоит провести переговоры в расширенном составе, а также пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Общение лидеров стран началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут около кортежа Путина, после чего российский президент пригласил северокорейского коллегу в свой президентский «Аурус» и оба лидера покинули аэропорт Пхеньяна на одном автомобиле.

Ким Чен Ын также сопроводил Путина в место ночлега – резиденцию для почетных гостей «Кымсусан», по дороге лидеры общались, делились мнениями о развитии отношений двух государств.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#концерт
#ссср
#церемония
#приём
#новости
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер британской партии заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной
Лидер британской партии Reform UK призвал Россию и Украину к переговорам
19 июня 2024, 06:26

Фото: istock/3dmitry

Украине нужно начать переговоры с Россией, заявил Daily Mail лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж. Он отметил, что все конфликты «в какой-то момент заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой».
По словам политика, Россия может продолжать спецоперацию вечно, если Запад не прекратит накачку Киева оружием. Фарадж обратил внимание, что остается открытым вопросом, сможет ли Украина вынести такую потерю войск вследствие продолжения накачки киевского режима деньгами.

Более того, Фарадж не исключил, что Киеву придется отказаться от территориальных притязаний к России.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». При этом президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация.

Читайте также:

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

Украину сравнили со скотобойней, а Зеленского уличили в имитации: скандал с подписями на «саммите мира» в Швейцарии

«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ
#украина
#россия
#сво
#великобритания
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту
ЦТАК: Путин выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну за встречу в аэропорту
19 июня 2024, 06:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обрадовался визиту в Пхеньян и выразил «глубокую благодарность» председателю КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Путин прибыл в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Невзирая на это, в аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его», — передает ЦТАК.
Лидеры стран обсудят широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы».

Также в аэропорту Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#аэропорт
#владимир путин
#президент
#тепло
#лидер
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил об опозорившем США на саммите «Большой семерки» Байдене
Трамп: Байден опозорил США на саммите G7 и сделал из страны насмешку
19 июня 2024, 03:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американский президент Джо Байден опозорил Соединенные Штаты своим оведением на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии. Такое заявление сделал экс-глава США Дональд Трамп, сообщают РИА Новости.
Как считает политик, действующий глава Белого дома превратил Штаты в насмешку по всему миру.

«Байден позорит нас на мировой арене», — высказался Трамп.
Таким образом он прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда Байдена, который отошел от коллег, пришлось возвращать обратно.

Ранее издание The New York Post обратило внимание, что Джо Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7. Из-за этого премьеру Италии Джордже Мелони пришлось «вернуть» его обратно к лидерам. На записи президент отошел от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#сша
#президент
#дональд трамп
#кадры
#заявление
#дома
#новости
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Италии объяснил отказ стран подписывать коммюнике по Украине
Таяни: не подписавшие коммюнике по Украине не хотят портить отношения с РФ
19 июня 2024, 02:30

Фото: istock / okfoto

Многие государства, не подписавшие коммюнике по итогам конференции по Украинев Швейцарии, сделали это, так как не хотели портить отношения с РФ. Такое заявление сделал глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет Reuters.
«На позицию не подписавших коммюнике стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию. Им важно не испортить политические и экономические отношения с Россией», — сказал дипломат.
Таяни также отметил, что сохранение нейтралитета — это еще одна причина отказа стран подписывать документ. Как считает глава итальянского МИД, они это сделали для того, чтобы «иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров».

В список государств, не поддержавших документ, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ. Помимо этого, документ отказались подписывать Армения, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Таиланд, Мексика, Словакия и Ватикан.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#мид
#индия
#индонезия
#таиланд
#отношения
#заявление
#армения
#бразилия
#дипломат
#словакия
#юар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости
Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в машине
19 июня 2024, 00:40

Фото: РИА Новости /POOL

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ы решили уступить друг другу место в машине во время встречи в аэропорту Пхеньяна. Главы государств подошли к президентскому лимузину и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль.
На кадрах, опубликованных Russia Today, видно, что президент России сел справа, а лидер КНДР сел на левом сидении, обойдя сначала лимузин сзади.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Как сообщают РИА Новости, как только российский президент сошел с трапа, лидер КНДР Ким Чен Ын радостно обнял его, главы государств с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями.

Главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

Читайте также:
«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию

«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию
#россия
#кндр
#ким чен ын
#владимир путин
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф