В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

Фото: сайт Кремля
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились. Продлились они около 1,5 часов. Об этом информирует РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Пхеньян поздней ночью. В аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня.
Открывая встречу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Он выразил полную поддержку проведения СВО. После небольших вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате.
Ранее сообщалось, что на переговорах будут обсуждаться вопросы международной повестки. Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны в связи с пандемией. Также политики коснутся вопросов безопасности и сотрудничества в разных областях.
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Открывая встречу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Он выразил полную поддержку проведения СВО. После небольших вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате.
Ранее сообщалось, что на переговорах будут обсуждаться вопросы международной повестки. Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны в связи с пандемией. Также политики коснутся вопросов безопасности и сотрудничества в разных областях.
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Дарья Осипова