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В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию

МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов
25 июня 2024, 07:27
Фото: istock /Oleksii Liskonih

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что визит лидер КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда сложатся все необходимые условия. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, визит состоится, как только будет наработана база для документов, которые должны быть подписаны. Он отметил, что приглашение посетить Россию у лидера КНДР Ким Чен Ына имеется.

«Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом», — сказал Руденко.



18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва»
Ростех: в ВС России поступила партия новейших колёсных гаубиц «Мальва»
25 июня 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мальва». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Уточянется, что «Мальва» обладают лучшей маневренностью, чем артустановки на гусеничном ходу, а также более дешевой стоимостью в эксплуатации. Данный вид оружия предназначен для поражения командных пунктов оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем противовоздушной обороны и других объектов.

«Мальва» является современным и мощным оружием, благодаря которому можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более двадцати четырех километров. Колесное шасси позволяет быстро разворачиваться на позиции и покидать ее.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Госдума 25 июня рассмотрит законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров
25 июня 2024, 08:11

Фото: сайт Кремля

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что сегодня, 25 июня, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Володин отметил, что несмотря на введённые против РФ более 21 тысячи санкций, российский лидер Владимир Путин принял это важное решение. По его мнению, экономике страны удалось адаптироваться в текущих условиях и демонстрировать уверенный рост.

Володин подчеркнул, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете России. С 1 февраля следующего года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать, добавил политик.

Уточняется, что данный законопроект затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику опытные кадры и улучшить производительность труда.

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В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном
МИД: все формулировки соглашения с Ираном определены, работа завершается
25 июня 2024, 07:12

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Российская Федерация планирует подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в ближайшее время. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», — рассказал он.

По его словам, главная задача Ирина и России состоит в том, чтобы завершить процедуры, которые связаны с подписанием таких документов.

Ранее сообщалось, что процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранской стороны. Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что работа над документом обязательно будет завершена и лидеры двух стран примут решение о времени и месте его подписания.

О работе над новым договором между Ираном и Россией стало известно в сентябре 2022 года.

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В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса
NI: устав НАТО не даст Украине получить членство на саммите
25 июня 2024, 04:29

Фото: istock / Michele Ursi

Опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Такое предположение выдвинул журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest.
Как пишет Атламазоглу, стать членом блока Киеву мешают обязательства по коллективной обороне. Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс может спровоцировать нежелательное для НАТО прямое столкновение с Москвой.

Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. До этого телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими государствами НАТО вокруг формулировки о членстве Украины в блоке. По информации издания, американские и немецкие чиновники предложили, чтобы во время предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть «мост» для вступления в альянс, а не «необратимый путь» к членству в НАТО, как в апреле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.

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Вучич решил не оправдываться за поставки оружия другим странам
Вучич заявил, что Сербия поставляет вооружения только законным пользователям
25 июня 2024, 04:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сербия не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам, заявил президент страны Александар Вучич. Он сказал в ходе обращения к нации, что Сербия поставляет вооружения законным пользователям.
«За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? Будьте внимательны, мы не экспортируем вооружение или орудия, у нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и еще одной арабской страной – ОАЭ», – сказал Вучич.
Он также отметил в ходе выступления, что стремится к тому, «чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия». Вучич добавил, что раскручивание темы «попадания сербских боеприпасов на Украину» в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.

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#сербия
#оружие
#украина
#россия
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Ассанжа освободили из британской тюрьмы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу
25 июня 2024, 03:32

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Как сообщает аккаунт Wikileaks в социальной сети Х, он летит в родную Австралию.
До этого стало известно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Как сообщают европейские СМИ, признание может позволить основателю WikiLeaks выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме.

В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США. Там уточнили, что е нужно еще «формально финализировать».

Ранее Ассанжа обвиняли в совершении 18 преступлений, ему грозило до 175 лет лишения свободы.

Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.

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#сша
#австралия
#суд
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Макрон все еще мечтает поговорить с Путиным
Эммануэль Макрон снова заявил о готовности поговорить с Путиным
25 июня 2024, 02:35

Фото РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским главой государства Владимиром Путиным. Он заявил об этом в подкасте Génération Do It Yourself.
В то же время он признал, что не общался с Путиным в последние месяцы.

«Но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», – сказал Макрон.
Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Макрон слышит предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта.

В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине.

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#эммануэль макрон
#владимир путин
#россия
#франция
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Кадыров «задержал» разыскиваемого ректора университета спецназа Вайханова
Рамзан Кадыров отреагировал на уголовное дело СБУ в отношении Вайханова
25 июня 2024, 02:02

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял СБУ за открытие уголовного дела СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. Украинские спецслужбы обвинили его в «причастности к войне против Украины».
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал включение его матери Аймани Кадыровой, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в санкционный список Евросоюза. Он выразил благодарность ЕС за этот жест и отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.

«Я искренне благодарен Евросоюзу за столь высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Включение ее в санкционный список ЕС, наряду с американскими санкциями, является признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.

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#чечня
#рамзан кадыров
#сбу
#украина
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Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме
Штаб Трампа сообщил избирателям, что политика пытали в тюрьме в штате Джорджия
24 июня 2024, 23:16

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на письмо штаба политика.
«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», — сказано в письме.
В августе 2023 года экс-глава Штатов прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, он находился в тюрьме порядка 20 минут. Затем бывшего американского президента освободили из-под стражи. Трампа внесли в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его сведеньями.

Согласно опубликованным данным, рост политика составляет около 190 см, вес — примерно 97,5 кг.

До этого большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, ряда его помощников, адвокатов, работников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им инкриминируется организация группы, которая пыталась пересмотреть итоги волеизъявления.

Позже трамп использовал своё снимок из тюрьмы в своей предвыборной кампании. Он продал 36 тысяч футболок, 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч сумок со своим портретом, заработав более 1,7 миллиона долларов.

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