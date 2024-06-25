В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию

Фото: istock /Oleksii Liskonih
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что визит лидер КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда сложатся все необходимые условия. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, визит состоится, как только будет наработана база для документов, которые должны быть подписаны. Он отметил, что приглашение посетить Россию у лидера КНДР Ким Чен Ына имеется.
18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи
Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР
ЦТАК: сестра лидера КНДР пообещала Южной Корее ответ за заброс листовок
«Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом», — сказал Руденко.
18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи
Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР
ЦТАК: сестра лидера КНДР пообещала Южной Корее ответ за заброс листовок
Дарья Осипова