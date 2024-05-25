Лидер протестов предрек Пашиняну «последние дни»

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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протестное движение с требованием отставки Пашиняна, заявил, что политическая карьера премьера вскоре завершится. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Он заявил, что Пашинян проживает «последние дни» своей политической жизни.
По мнению Галстаняна, с уходом премьера в стране прекратятся беззакония и бесконечные нарушения Конституции. Лидер протестов также добавил, что его сторонников не пугают возможные репрессии.
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Анастасия Хохлова