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Лидер протестов предрек Пашиняну «последние дни»

Архиепископ Галстанян заявил, что Пашиняну недолго осталось находиться у власти
25 мая 2024, 17:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протестное движение с требованием отставки Пашиняна, заявил, что политическая карьера премьера вскоре завершится. Об этом сообщает издание РИА Новости.


Он заявил, что Пашинян проживает «последние дни» своей политической жизни.

По мнению Галстаняна, с уходом премьера в стране прекратятся беззакония и бесконечные нарушения Конституции. Лидер протестов также добавил, что его сторонников не пугают возможные репрессии.

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#страны
#лидер
#армения
«По всему Евросоюзу»: в Германии заговорили о равномерном распределении беженцев
Die Welt: Германия хочет равномерного распределения украинских беженцев по ЕС
25 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/DesignRage

Германия выступила за равномерное распределение в странах ЕС беженцев с Украины. Об этом газете Die Welt рассказала представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер.
В ведомстве сообщили, что Берлину важно обеспечить общеевропейский подход, чтобы предотвратить вторичную миграцию для новых беженцев.

«Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу», – сказала Фезер.
Die Welt называет одной из возможных мер – ограничить перемещение беженцев между шенгенскими странами. Но для этого необходимо вернуть 11-ю Директиву о массовом притоке, которая запрещает беженцам свободно ездить по Европе.

Институт INSA (Институт новых социальных ответов – прим. ред.) провел исследование для издания Bild. Оно показало, что по мнению почти половины немцев, Германией оказывается слишком большая поддержка беженцам с Украины.

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#украина
#европа
#евросоюз
#беженцы
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Путин прибыл в Королёв на встречу с руководителями предприятий ОПК
25 мая 2024, 16:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 25 мая прибыл в подмосковный Королёв на встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В рамках визита на предприятие глава государства намерен ознакомиться с новыми образцами высокоточного вооружения, которые вскоре будут поступать на вооружение ВС РФ.

Помимо осмотра новинок, будут обсуждаться вопросы наращивания выпуска новых образцов оборонной продукции.

Глава государства заявил, что большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.

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#вс рф
#вооружения
#путин
#подмосковье
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Зеленскому пришлось изменить свою «формулу мира» ради саммита в Швейцарии
Зеленский: на саммите в Швейцарии обсудят только три пункта «формулы мира»
25 мая 2024, 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выдвинуть только три пункта «формулы мира» в ходе саммита в Швейцарии. Об этом он рассказал в беседе с изданием Orda.kz.
Напомним, ранее «формула мира» Зеленского предполагала десять пунктов.

По его мнению, многие страны мира примут решение на основе озвученных им пунктов. Он указал на то, что Украине не нужно лишнего, поэтому на саммите будут озвучены только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.

При этом Зеленский выразил опасения относительно того, что ряд стран может отказаться от участия в конференции.

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#страны
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#саммит
#швейцария
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Силуанов рассказал об ответе на незаконное использование российских активов
Силуанов: незаконное использование российских активов встретит зеркальный ответ
25 мая 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Россия имеет активы западных стран, которые хранятся в виде «замороженных денег на счетах». Если российские активы будут незаконно использоваться на Западе, то Москва зеркально ответит на эти действия. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Силуанов напомнил, что раньше резервы центральных банков были табу и на них не распространялись рестрикции, однако в последнее время идеология западных стран поменялась.

Министр добавил, что Россия будет поступать «абсолютно зеркально», отражая действия Запада.

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#россия
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#рф
#активы
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Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления
Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления и драниками
25 мая 2024, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил лидера России Владимира Путина салатом собственного приготовления и драниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, что Владимир Путин находится с официальным визитом в Минске.

Сразу по прибытии Путина Лукашенко пригласил его на неформальный ужин в деревню под Минском, который длился четыре часа. На следующий день российский президент вновь ужинал в гостях у Лукашенко.

Он угощал Путина национальными домашними блюдами: драниками, запечённой ломтиками картошкой по-деревенски, мачанкой с блинами, грибным супом и белорусским салом.

Кроме того, Лукашенко сам приготовил для гостя фирменное блюдо – салат «Молодость».

Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

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В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией
Глава МВД Финляндии Рантанен: выдворение беженцев будет возможно без согласия РФ
25 мая 2024, 15:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Нелегальные беженцы из Финляндии будут выдворяться за пределы страны без согласия Москвы. Об этом рассказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.
Таким образом министр объяснила положения законопроекта «О выдворении», который в настоящее время рассматривается в финском парламенте.

Рантанен пояснила, что для выдворения нелегальных беженцев не будет требоваться согласие российской стороны. Обязанности по выдворению лягут на пограничную службу страны, добавила министр.

Напомним, прежде Финляндия обвинила Россию в поощрении иммиграции с целью давления на страну.

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#министр
#финляндия
#россия
#мигранты
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Разрекламированная IT-армия: НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ РФ
В МИД рассказали о сети натовских киберлабораторий у границ РФ
25 мая 2024, 14:41

Фото: istockphoto/LagartoFilm

НАТО формируется сеть киберлабораторий по периметру российских границ с Эстонией, Латвией, Финляндией, Румынией. В перспективе в этот список могут войти Грузия и Молдавия. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
По его словам, США уже давно практикуют методы гибридной войны против РФ в сфере информации.

«В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной «IT-армии», осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов», – сказал Люкманов.
Он также добавил, есть информация, что в Киев командируются целые подразделения западных вооруженных сил и спецслужб. Кроме того, со слов Люкманова, под эгидой Минобороны США системно проводится киберобучение.

Речь идет, в том числе, и об учениях Cyber Flag, где обкатываются сценарии борьбы с РФ в цифровой сфере. Cyber Flag завершились буквально на днях.

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#информация
#война
#сша
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«Несильно беспокоит»: Зеленский высказался о своей нелегитимности
Зеленский заявил, что его не беспокоят рассуждения о его нелегитимности
25 мая 2024, 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях главы государства. Об этом он сказал в ходе интервью казахстанскому изданию «Орда.News», которое велось на русском языке.
Он подчеркнул, что его данный вопрос несильно беспокоит, после чего порекомендовал обратиться к законодательству и Конституции Украины, чтобы найти ответ на вопрос о его легитимности. При этом Зеленский не уточнил, о каких конкретно статьях государственных документов идёт речь.

Ранее обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзников, собираясь выдвинуть требование сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО.

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#владимир зеленский
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Зеленский сделал заявление на русском языке
Зеленский на русском языке выступил за блокировку российских телеканалов
25 мая 2024, 14:21

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью, которое велось на русском языке, выступил против притеснения СМИ, но при этом поддержал блокировку российских телеканалов. Интервью опубликовано в Youtube-канале «Орда.News».
По словам Зеленского, он согласился общаться с журналистами на русском языке только потому, что они сами «не из России».

Глава государства заявил, что закрытие СМИ является неправильным шагом, однако когда речь заходит о «пропагандистских» каналах, такие меры допустимы и даже необходимы.

Также журналисты задали Зеленскому вопрос о его легитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях президента. Он подчеркнул, что данный вопрос его «не сильно беспокоит».

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