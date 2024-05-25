Пашинян сообщил, что его вертолет экстренно сел из-за плохой погоды

Фото: сайт Кремля
Вертолет премьера Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохой погоды. Об этом политик написал в социальной сети.
«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня», – написал Пашинян.В прошлое воскресенье, 19 мая, в авиакатастрофе погиб иранский президент Эбрахим Раиси, возвращавшийся со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также на борту упавшего судна находился руководитель МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Поиск воздушного судна продолжался больше десяти часов с участием специалистов из России и Турции. Кортеж Раиси составлял три вертолета, из которых два долетели успешно.
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Никита Кротов