Пашинян обвинил две страны-участницы ОДКБ в помощи Азербайджану

Фото: Пресс-служба Кремля
Две страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказывали помощь Азербайджану при эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года. Такое утверждение в рамках правительственного часа в парламенте высказал премьер Армении Никол Пашинян.
«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», – сказал Пашинян.В конце февраля он заявлял, что отношения Армении с ОДКБ де-факто заморожены. При этом, если ситуация не переменится в лучшую сторону, Ереван может это сделать де-юре.
В республиканском МИД сообщили, что Армения не будет финансировать ОДКБ.. Замглавы российского МИД Александр Панкин заявлял, что такое решение армянской стороны не будет трагедией.
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Никита Кротов