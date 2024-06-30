Лидер турецкой оппозиции сообщил о желании встретиться с Путиным

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Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турецкой Республики (СНР) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Россию. Об этом он сказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы, сообщает РИА Новости.
Озель отметил, что примет участие в съезде лидеров социалистических партий Европа, который состоится на следующей неделе в Бухаресте. Он также подчеркнул, что у него запланирована встреча не только с европейскими лидерами.
Он не уточнил дату своего визита в Россию.
Ранее Озгюр Озель счел правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России.
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«Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой» , – поделился Озель.
Он не уточнил дату своего визита в Россию.
Ранее Озгюр Озель счел правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России.
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Александр Климов