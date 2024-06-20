Турция запросила объяснения у организаторов саммита в Швейцарии

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Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита по Украине из-за присутствия греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации. Об этом проинформировал официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.
Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, состоявшейся 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Патриархат сказал, что выступает за совместное коммюнике, принятое по результатам конференции.
Также указано, что в государственной политике Турции не было никаких изменений касаемо позиции Греческого Патриархата.
Турция не признает статус Константинопольской церкви. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923-го, он ограничен отправлением богослужений для греков, проживающих в Турции. Там Варфоломея считают главой православной греческой общины района Фенер. Отмечается, что патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
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«Сообщения о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, с государственным статусом и что наш министр провёл официальную двустороннюю встречу с греческим Патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении Кечели.
Также указано, что в государственной политике Турции не было никаких изменений касаемо позиции Греческого Патриархата.
Турция не признает статус Константинопольской церкви. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923-го, он ограничен отправлением богослужений для греков, проживающих в Турции. Там Варфоломея считают главой православной греческой общины района Фенер. Отмечается, что патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
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Алина Юрчак