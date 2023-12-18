Лидер турок-киприотов попросил Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с ТРСК

Фото: сайт Кремля
Лидер турок-киприотов Эрсин Татар попросил президента РФ Владимира Путина изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Татар обратился к главе Российской Федерации в ходе беседы с ТАСС.
«Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен», — цитирует агентство слова собеседника.
Читайте также:
Россияне захотели создать ассоциацию и добиться открытия границ с Финляндией
У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах
Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину для ослабления РФ
Диана Аванесян