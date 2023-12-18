У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах

Фото: сайт Кремля
В Москве в воскресенье, 17 декабря, состоялось собрание инициативной группы, которая поддержала выдвижение в качестве кандидата в президенты РФ журналистки Екатерины Дунцовой. Об этом сообщает «Ъ».
Штаб Дунцовой планирует в понедельник подготовить пакет документов, который она во вторник, 19 декабря, передаст в Центризбирком. Журналистка при регистрации инициативной группы сможет открыть избирательный счет и начать сбор подписей.
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