Россияне захотели создать ассоциацию и добиться открытия границ с Финляндией

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Российские граждане и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, стремятся создать ассоциацию для защиты своих интересов, сообщило издание Yle.
Одной из основных целей этой организации является открытие восточной границы с Россией.
Первое собрание прошло в Центральной библиотеке Хельсинки. Его посетили, в том числе, финские граждане.
Организатор Карина Терехова отметила, что ассоциация будет решать проблемы, связанные с закрытием границы и решениями правительства, которые затрагивают права различных меньшинств и финнов.
Она также подчеркнула, что трудности могут возникнуть не только у россиян, но и у других граждан, особенно в случаях, когда у пожилых родственников есть семейные связи через границу.
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Первое собрание прошло в Центральной библиотеке Хельсинки. Его посетили, в том числе, финские граждане.
Она также подчеркнула, что трудности могут возникнуть не только у россиян, но и у других граждан, особенно в случаях, когда у пожилых родственников есть семейные связи через границу.
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Артем Кузьмин