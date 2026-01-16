Politico: в ЕС наступил раскол из-за вопроса о переговорах с Россией
Внутри Европейского союза обострились противоречия относительно возможности возобновления прямых контактов с российскими властями. Как сообщает издание Politico, инициатива ряда стран ЕС о старте переговоров с Кремлём вызывает серьёзную обеспокоенность у других членов западного альянса.
На текущий момент сформировались две противоположные позиции. Франция и Италия выступают за начало переговорного процесса с президентом РФ Владимиром Путиным. Страны считают, что диалог может способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины.
Великобритания же занимает жёсткую противодействующую позицию. Глава британского МИД Иветт Купер официально отвергла предложения Парижа и Рима о восстановлении дипломатических контактов с российским лидером.
