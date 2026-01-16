Politico: в ЕС наступил раскол из-за вопроса о переговорах с Россией

16 января 2026, 05:39

Фото: iStock/sinonimas

Внутри Европейского союза обострились противоречия относительно возможности возобновления прямых контактов с российскими властями. Как сообщает издание Politico, инициатива ряда стран ЕС о старте переговоров с Кремлём вызывает серьёзную обеспокоенность у других членов западного альянса.