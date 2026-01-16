США перебрасывают войска на Ближний Восток
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану. В связи с этим Вашингтон активизировал переброску военных Ближний Восток, сообщает Fox News.
Согласно информации от анонимных источников, на которые ссылается телеканал, как минимум один авианосец ВМС США направляется в регион. В ближайшее время ожидается прибытие воздушных, сухопутных и морских сил.
Как отмечается в материалах СМИ, наращивание военного контингента обеспечит президента Трампа оперативными военными возможностями на случай принятия решения о нанесении удара по Ирану.
