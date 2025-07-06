Захарова показала необычные автономера кортежа делегации РФ на саммите БРИКС
Мария Захарова показала любопытные автомобильные номера кортежа Лаврова в Бразилии
Российская делегация прибыла в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала любопытные автомобильные номера кортежа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бразилии. Соответствующее фото дипломат опубликовала в своём своем Telegram-канале
Рабочая программа Лаврова на саммите рассчитана на 6-7 июля. Министр иностранных дел России прибыл на мероприятие, удивив публику номерами на автомобилях кортежа. Регистрационные данные на представительских машинах отмечены подписью «Мы — Россия! Мы — Лавров!».
«Сергей Лавров прилетел накануне в Рио. По номерам автомобилей кортежа это понятно всем», — сообщила Захарова.Следует отметить, что главной темой дня БРИКС считается обсуждение наиболее важных региональных и глобальных проблем. Кроме того, члены саммита обсудят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям совместной деятельности: экономика и финансы, политика и безопасность, культурно-гуманитарная сфера.