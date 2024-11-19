Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа

Лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его. Об этом пишет американская газета Politico.