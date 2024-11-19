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Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа

Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его. Об этом пишет американская газета Politico.
«Дональд Трамп, возможно, у всех на уме на G20, но ни у кого на устах», — говорится в статье.
По информации издания, переизбрание Трампа напрямую касается всех тем, которые обсуждаются на саммите, но при этом его не упомянули ни во время пресс-конференций, ни президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.



В материале отмечается, что вопреки своеобразному бойкоту на обсуждения Трампа, «его присутствие ощущалось за кулисами». Один из дипломатов сказал, что «на переговорах уже чувствуется отсутствие США», а людей парализовал ужас из-за возвращения Трампа в президентское кресло.

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