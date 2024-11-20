Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада

Премьер-министр Израиля объявил награду в 5 миллионов долларов тому, кто освободит и вернет домой хотя бы одного заложника из сектора Газа. Об этом он заявил во время визита в палестинский анклав. По его словам, вместе с деньгами Израиль обязуется дать возможность безопасно покинуть сектор Газа.