Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызвал недовольство представителей европейских стран своим решением досрочно завершить переговоры на саммите G20 и утвердить итоговое коммюнике, не уделяя много времени обсуждению конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — пояснили свою причину для недовольства дипломаты.По информации Reuters, текст был принят во время завершающего пленарного заседания в понедельник, когда лидеры Франции, Германии и США отсутствовали.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил неудовлетворение таким шагом, заявив, что документ мог быть более откровенным в отношении роли России в конфликте. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что разногласия по тексту отражают перемены в мировом порядке.
Бразильские дипломаты пояснили, что спешка с утверждением итогового документа была вызвана стремлением завершить саммит с коммюнике, несмотря на просьбы европейцев о более жестких формулировках.
Саммит проходил в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября, а российскую делегацию на нем возглавлял глава МИД Сергей Лавров.
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Мария Моисеева