Лидеры G20 в декларации поддержали мирные инициативы по Украине

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Лидеры «Группы двадцати» (G20) выразили поддержку всем конструктивным инициативам, направленным на урегулирование конфликта на Украине и достижение устойчивого мира. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, проходящего 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.
Документ подчёркивает необходимость продвижения мира и добрососедских отношений в соответствии с Уставом ООН. Лидеры обратили внимание на человеческие страдания и негативные последствия конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, а также на сбои в цепочках поставок.
«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами», — сообщает документ.
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Мария Моисеева