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Лидеры G20 в декларации поддержали мирные инициативы по Украине

Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Лидеры «Группы двадцати» (G20) выразили поддержку всем конструктивным инициативам, направленным на урегулирование конфликта на Украине и достижение устойчивого мира. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, проходящего 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.


Документ подчёркивает необходимость продвижения мира и добрососедских отношений в соответствии с Уставом ООН. Лидеры обратили внимание на человеческие страдания и негативные последствия конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, а также на сбои в цепочках поставок.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами», — сообщает документ.

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#мир
Президент и премьер Абхазии объявили об отставке
Оппозиция заявила, что Бжания и Анкваб уходят в отставку после переговоров
19 ноября 2024, 03:07

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом стало известно по итогам переговоров оппозиции с властями республики, на которых был подписан соответствующий протокол, передает «Интерфакс».
Как сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, Бжания в ближайшие минуты подпишет заявление об отставке. Также свои посты покидают начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар и премьер Анкваб.

Согласно Конституции Абхазии, временно исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Валерий Бганба, который ранее уже занимал этот пост.

По данным РИА Новости, пресс-служба президента уточняет, что протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства.

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#оппозиция
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Саммит G20 в Рио: Байден не попал на фото лидеров
Белый дом: Байден пропустил фото лидеров G20 из-за логистических проблем
19 ноября 2024, 02:54

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Действующий президент США Джо Байден не попал на общую фотографию лидеров G20 из-за логистических проблем, а не из-за нежелания оказаться рядом с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает РИА Новости.
По словам чиновника, фотографирование началось раньше, чем прибыли все лидеры.

Кроме Байдена, на фото отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Италии Джорджия Мелони.

Организаторы G20 в Бразилии заявили, что задержавшихся лидеров планируют собрать для повторной фотографии, что станет первым подобным случаем в истории форума.

Саммит G20 проходит 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, представляя страну по поручению президента Владимира Путина.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встреч с Лавровым в рамках саммита.

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#энтони блинкен
#джо
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Трамп дал ответ на слухи о введении чрезвычайного положения в США
Трамп подтвердил планы депортации нелегалов и введения ЧП в США словами «правда»
19 ноября 2024, 02:01

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил планы использовать армию для массовой депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения.
Об этом сообщил в своём аккаунте в соцсети Truth Social американский активист Том Фиттон.

«True!!!», — отреагировал на заявление Фиттона Трамп, сделав репост со словами согласия.
RT сообщает, что пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт уточнила: новая администрация планирует задействовать федеральные и штатные ресурсы для масштабной операции по выдворению наркодилеров, торговцев людьми и нелегальных преступников.

Детали этой операции пока не раскрыты, однако использование армии для внутренних задач может вызвать споры среди правозащитников и политиков.


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Президент Грузии прокомментировала результаты парламентских выборов
Президент Грузии Зурабишвили потребовала повторных выборов в парламент
18 ноября 2024, 23:46

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к проведению повторных парламентских выборов, заявив, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся.
На брифинге она подчеркнула, что повторные выборы должны пройти в кратчайшие сроки, иначе страна рискует столкнуться с дестабилизацией и двоевластием.

Она также обратилась к гражданам, призвав их продолжать протест против итогов выборов. Зурабишвили выразила благодарность протестующим, особенно студентам, отметив их важную роль в будущем страны.

«Студенты всегда являются силой прогресса, ведущей страну вперед», — подчеркнула президент.
Кроме того, Зурабишвили объявила, что направит иск в Конституционный суд о фальсификациях на выборах. Она отметила, что речь идет о нарушении принципов тайны голосования и всеобщности. Иск будет подан уже на следующий день.

Таким образом, президент Грузии усиливает давление на власти, выступая за пересмотр выборных результатов и призывая граждан проявлять активность в отстаивании своих прав.

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#президент
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#саломе зурабишвили
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Финляндия и ФРГ расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море
18 ноября 2024, 22:36

Фото: iStock/ arsenisspyros

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, который проходит между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорилось в заявлении — его опубликовали на официальном портале Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.
«Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — подчеркивается в заявлении министерства.

Ранее разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ремонтные мероприятия уже стартовали. В настоящий момент причины повреждений остаются неизвестными.

Стало известно, что в Швеции и Финляндии начали распространять детализированные инструкции на случай войны. Миллионы шведов начали получать брошюры, которые разослали государственные власти. В них разъясняется что делать в случае военных действий.

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Евросоюз хочет направить политическую миссию в Грузию
18 ноября 2024, 22:21

Фото: iStock/ sinonimas

Европейский союз (ЕС) собирается направить в Грузию «политическую миссию», чтобы изучить ситуацию в стране после выборов, проинформировало ТАСС.
«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — передал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Представитель Евросоюза отметил, что главы МИД ЕС выступили с договоренностью по направлению около 120 миллионов евро в рамках помощи грузинским властям. Данные средства должны будут пойти на поддержку гражданского общества.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии возбудила уголовное дело после нападения на руководителя ЦИК Георгия Каландаришвили — его облили краской на заседании. По данным правоохранительных органов, на итоговом заседании Центризбиркома представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили жидкостью неизвестного происхождения.

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#ес
#грузия
#жозеп боррель
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«Республика»: Начались переговоры властей Абхазии с оппозицией
18 ноября 2024, 21:20

Фото: iStock/ rarrarorro

В минобороны Абхазии начались переговоры властей республики с оппозицией, проинформировал портал «Республика».
«Переговоры начались», — говорилось в публикации.

Оппозиционную сторону представляют руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинб и депутат парламента республики Кан Кварчия.

Немного позднее в инфоцентре президента Абхазии Аслана Бжании передали, что представители власти и оппозиции государства взяли перерыв в переговорах.

Ранее один из оппозиционных лидеров Ардгур Ардзинба прокомментировал заявление Зурабишвили о солидарности с оппозицией Абхазии. Он сказал, что оппозиция республики не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Ардзинба отметил, что они ведут свою внутриполитическую борьбу лишь в интересах многонационального народа государства.

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#абхазия
#оппозиция
#митинг
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Лукашенко лишил званий 21 военного из-за действий на протестах
18 ноября 2024, 20:57

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий 21 бывшего военнослужащего и сотрудника силовых ведомств за их действия во время протестных акций в 2020 году. Данное сообщение появилось на сайте президента республики.
«В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — передала пресс-служба белорусского президента.

Во время обострения общественно-политической ситуации в 2020 году военнослужащие и сотрудники силовых ведомств совершили противоправные действия — это не соотносится со статусом военнослужащего, отмечает пресс-служба Александра Лукашенко.

На территории Белоруссии более шести месяцев продолжались массовые протесты после выборов в президенты республики 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Во время протестов задержали десятки тысяч человек.

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#выборы
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Политолог Савельев озвучил цель второго срока Трампа
18 ноября 2024, 20:30

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог Григорий Савельев высказал мнение о том, что основной цель новоизбранного президента США Дональда Трампа является войти в историю.
«Цель второго срока Трампа — войти в историю. Ни больше ни меньше. Президентом Трамп уже был, миллиардером тоже, его амбиции удовлетворены. Ему 78 лет, жизнь, как ни крути, заканчивается, и он думает о том, что оставит после себя. Хочет оставить процветающую Америку — помочь стране, которая дала ему всё», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

Такой же видит цель политолог Юрий Светов в разрешении нынешнего президента США Джо Байдена использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.

«В силу того, что он отходит от большой политики, у него есть желание и отомстить, и в то же время попытаться войти в историю. В его решении есть две потенциальные основные цели. Первая – создать проблемы для Трампа, который заявлял о том, что хочет завершить этот конфликт. Вторая – надежда переломить ситуацию на Украине, таким образом Байден останется в истории человеком, который, по его замыслу, помог нанести поражение России», – приводит «Петербургский дневник» слова Светова.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.

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