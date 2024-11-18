В Бразилии стартовал саммит G20

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В Бразилии началось открытие саммита G20. Об этом сообщает Reuters.
Двухдневное мероприятие запланировано на 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. На встречу также были приглашены лидеры всех стран G20, а также таких государств, как Египет, Испанию, Катар, Колумбию, Норвегию и Сингапур.
В то же время украинский лидер Владимир Зеленский не был приглашен на саммит. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по этому поводу. Он назвал отказ Зеленского серьезным вызовом.
Ранее в Рио-де-Жанейро прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что глава МИД России выступит на пленарном заседании в понедельник по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформирования глобальных институтов.
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В то же время украинский лидер Владимир Зеленский не был приглашен на саммит. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по этому поводу. Он назвал отказ Зеленского серьезным вызовом.
Ранее в Рио-де-Жанейро прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что глава МИД России выступит на пленарном заседании в понедельник по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформирования глобальных институтов.
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Александр Климов