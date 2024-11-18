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Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию

Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

18 ноября в Рио-де-Жанейро стартовал Саммит лидеров G20. К обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета переговоров — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. О том, кто представляет Россию, почему не позвали Владимира Зеленского и какие еще вопросы планируется обсудить – читайте в материале «Радио 1».


Что такое G20


G20 — это международный форум, который объединяет 19 стран и Европейский Союз. Он был создан для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и финансов, а также для координации экономической политики. Саммит G20 проводится ежегодно и собирает лидеров государств, министров финансов и глав центральных банков. Основная цель форума — содействие устойчивому экономическому росту и развитию, а также решение глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство.

Какие страны участвуют в G20


В состав G20 входят следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка и Япония. Кроме того, Европейский Союз представлен на саммите. Эти государства представляют около 85% мирового ВВП и 75% международной торговли.
Фото: iStock/Vector

Как образовался саммит G20


G20 был основан в 1999 году как ответ на финансовый кризис конца 1990-х годов. Изначально он собирал министров финансов и глав центральных банков, но с 2008 года формат был изменен на саммит на уровне глав государств и правительств. Это изменение произошло в связи с глобальным финансовым кризисом, который потребовал более широкого обсуждения и координации действий на высшем уровне.

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Что будут обсуждать на саммите в Бразилии


В рамках саммита у России запланированы несколько двусторонних встреч и обсуждений, как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Российской газете» подчеркнул, что Россия на недавнем саммите спикеров парламентов стран G20 подтвердила свою приверженность конструктивной глобальной повестке и готовность участвовать в решении международных проблем. Эта позиция должна быть отражена на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро.

В повестке саммита также будут рассмотрены вопросы финансирования энергетического перехода, развития зеленой экономики, регулирования новых технологий, устойчивого развития и улучшения морской логистики. Однако, по мнению аналитиков, основным предметом обсуждения станет отсутствие Дональда Трампа, избранного президента США.

Кроме того, ожидается, что саммит G20 предоставит главе Китая Си Цзиньпину возможность продвигать интересы своей страны как альтернативного экономического лидера по сравнению с США. Как отметил директор китайской программы в Центре Стимсона Сунь Юнь, послание Китая будет заключаться в том, что, несмотря на глобальную неопределенность, страна остается приверженной миру и развитию.


Значение саммита G20 для России


Для России саммит G20 представляет собой важную платформу для обсуждения актуальных международных вопросов и укрепления экономических связей с другими странами. Российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) подчеркнула необходимость защиты традиционных ценностей. Об этом сообщил ТАСС глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис.

Он отметил, что Россия всегда открыто отстаивает принципы равноправия, справедливости и прав человека на международной арене, акцентируя внимание на важности сохранения традиционных ценностей и ценностей традиционной семьи. Стасюлис также добавил, что в ряде стран G20 эти ключевые вопросы все чаще остаются лишь на бумаге, а базовые нравственные ориентиры намеренно размываются.

По словам российского представителя, после его выступления многие делегаты из разных стран выразили поддержку позиции России.


Кто представляет Россию




На саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 18 ноября он выступит на пленарных заседаниях, посвященных вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформированию международных институтов.

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Почему не пригласили Зеленского


Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Об этом первым сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он выразил сожаление по поводу того, что в отличие от предыдущих саммитов, Зеленский не был приглашен.

«Я приложил много усилий для этого, как и другие, но сейчас ситуация иная», — отметил канцлер.

О причинах отсутствия приглашения Зеленского на саммит в беседе с aif.ru высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его мнению, это может быть связано с тем, что политика США и всего Запада по отношению к Украине еще не сформирована, и они решили дистанцироваться как от самой Украины, так и от Зеленского. Безпалько отметил, что президент Украины сам создавал поводы для такого отношения со стороны Запада.

Он подчеркнул, что Зеленский часто обращается с просьбами о помощи — финансовой, экономической, военной и дипломатической — и требует разрыва любых отношений с Россией. Его выступления обычно имеют антироссийский характер. Политолог предположил, что в преддверии возможного мирного урегулирования было решено не приглашать Зеленского на саммит, чтобы избежать превращения встречи глав государств в антироссийское шоу.

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Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS
18 ноября 2024, 18:09

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.
«Байден закладывает мину под кресло следующего президента США, сводя вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине к минимуму. Снятием запрета на удары дальнобойными ракетами по территории России американцы стремятся предотвратить назревающий обвал оборонительных порядков ВСУ. Это свидетельствует о критически тяжёлом положении дел для ВСУ», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

Он также высказал мнение о том, что такое решение никак не изменит ситуацию на поле боя.

А издание The Spectator написало, что, вероятнее всего, избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, отменит решение своего предшественника о разрешении ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России. Как передают argumenti.ru, в данном СМИ отметили, что сторонники Трампа уже обвинили Байдена в попытке эскалации конфликта на Украине.

Ранее конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием.

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Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии
18 ноября 2024, 16:47

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден своим выступлением дал очередной повод для появления новых шуток, острот и мемов. Закончив речь под открытым небом в Бразилии, он отвернулся от микрофона и скрылся в дебрях амазонских лесов.
Об этом сообщает газета The Telegraph. В публикации сказано, что 81-летний уходящий президент США, в своих фирменных тёмных очках-авиаторах, отвернулся от камеры и величественно направился в зелень джунглей.

Авторы материала напоминают, что Байден стал первым президентом США, посетившим Амазонку. Они высказали предположение, что после завершения речи он намеренно ушёл в лес. Сообщалось, что американский президент намерен устроить в джунглях фотосессию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания лесов на фоне техногенных факторов и изменения климата.

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В Госдуме предложили четырёхдневную рабочую неделю для многодетных
18 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Jirapong Manustrong

В Государственной думе РФ предложили в тестовом режиме ввести четырёхдневную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Такой же рабочий график предполагается распространить и на одиноких родителей.
С данной инициативой выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента, депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов, передаёт РИА Новости. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В документе подчёркивается, что предоставление дополнительного выходного не должно сказываться на уровне дохода работника. Кроме того, депутат предлагает рассмотреть возможность увеличения рабочего дня такого работника до девяти часов по соглашению с работодателем.

Чернышов предлагает провести данный эксперимент на протяжении 12 месяцев в одном или нескольких регионах или на базе крупных государственных предприятий. В случае положительного результата новый трудовой режим будет зафиксирован в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

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Бербок пригрозила дополнительными санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ
18 ноября 2024, 15:12

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, а Китай ожидают последствия за якобы поставки БПЛА в Россию. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Сейчас в Брюсселе проводятся советы глав министерств иностранных дел и обороны ЕС. Перед мероприятием Бербок отметила, что поддержка России в украинском конфликте напрямую касается интересов безопасности Евросоюза.

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — заявила Бербок.

Ранее заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции.

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Худшая ситуация для Трампа: чем обернется разрешение Байдена бить вглубь России, реакция Зеленского, предупреждение Путина
18 ноября 2024, 11:20

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать предоставленные Соединёнными Штатами ракеты большой дальности для атак на российскую территорию, сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве. Такие меры необходимы якобы из-за того, что в боевых действиях в Курской области задействованы войска из Северной Кореи. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Реакция Зеленского на решение Байдена


Сообщения СМИ о разрешении применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России прокомментировал Владимир Зеленский.

«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг получение разрешения на удары западным дальнобойным оружием по России.

Фото: iStock/3DSculptor

В США осудили действия Байдена


Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что Джо Байден стремится развязать третью мировую войну, позволяя Киеву наносить удары по российской территории с использованием американского оружия. Она подчеркнула, что избиратели, поддержавшие республиканца Дональда Трампа, ясно дали понять, что не хотят финансировать или участвовать в иностранных конфликтах.

«Мы хотим решать наши собственные проблемы», — добавила она.

Бизнесмен Илон Маск также прокомментировал решение властей США относительно ударов дальнобойным оружием по территории России. Он утвердительно ответил на пост пользователя в соцсети X, который утверждал, что «либералы любят войну».

Американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, что президент США Джо Байден способствует увеличению напряженности в конфликте на Украине. Он сделал предположение о том, что за последние два месяца на посту президента Байден хочет максимально ухудшить ситуацию с Украиной.

«Его цель — оставить Трампу худшую ситуацию?» — задался вопросом Сакс.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший высказался в отношении тех, кто разрешил киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию, назвав их имбецилами. Он также выразил мнение, что решение Белого дома связано с желанием военно-промышленного комплекса США получить прибыль.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют! Имбецилы!» — написал Трамп-младший в соцсети Х.

Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты
Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты


Решения Байдена нуждаются в пересмотре


Решение о предоставлении разрешения на удары обсуждалось на протяжении нескольких месяцев, сообщает телеканал CNN. Согласно его данным, среди американских чиновников возникли разногласия по поводу целесообразности использования ATACMS. Некоторые из них выражали опасения по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной, в то время как другие беспокоились о снижении запасов оружия.

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может изменить решение своего предшественника Джо Байдена относительно использования американского оружия для ударов вглубь территории России, утверждают представители администрации.

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сообщил представитель переходной администрации Трампа.

Россия предупредила о последствиях


В сентябре Владимир Путин заявил, что если ВСУ начнут использовать западное дальнобойное оружие для ударов по глубине России, это будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести изменения в критерии применения Россией ядерного оружия. Теперь предполагается, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, даже если противник применяет обычные вооружения.

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Дональд Трамп-младший назвал имбецилами разрешивших удары вглубь России
18 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший крайне нелицеприятно высказался о политиках, разрешивших Киеву наносить удары вглубь территории России с использованием западных ракет большой дальности. Он назвал их иимбецилами.
Своё мнение сын президента обнародовал в своём аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter). Выглядит его пост довольно пессимистично.

«К чёрту жизнь!!! Имбецилы», — написал Трамп-младший.

Он считает, что решение властей США, Великобритании и Франции принято под давлением американских корпораций военно-промышленного комплекса. Предприятия, производящие вооружения, намерены помешать усилиям нового президента по завершению конфликта на Украине.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни», — добавил сын Дональда Трампа.

Справка: Имбецил — одна из степеней олигофрении (слабоумия), а именно вторая. Всего их три: дебил, имбецил и идиот.

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Мадуро назвал безумием разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь России
18 ноября 2024, 09:31

Владимир Путин и Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Власти США, Франции и Великобритании своим разрешением Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием вступили в фазу мести и безумия. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мажуро.
В своём выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV, он охарактеризовал эти государства как «священный альянс зла». Что до Зеленского, то он для Мадуро «преступный нацист», которому североамериканский империализм, вступив в фазу безумия, разрешил использовать ракеты большой дальности для нападения на «нашу сестру» Россию.

Накануне, 17 ноября, сразу несколько западных СМИ написали, что президент США Джозеф Байден впервые дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет большой дальности. Скорее всего, это будут ATACMS. Позже Великобритания и Франция также позволили использовать свои ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по России.

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Премьер Британии Стармер не планирует разговаривать с Путиным
18 ноября 2024, 08:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным после того, как стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером. Слова Стармера передает телеканал Sky News.
«Это дело канцлера Шольца — с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным», — заявил Стармер.
15 ноября в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.

Политолог Павел Данилин заявил, что Шольц позвонил Путину, так как ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах. При этом Владимир Зеленский пытался уговорить его не звонить президенту России.

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Оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства
18 ноября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Gil-Design

Абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности главы государства исполнял действующий вице-президент Бадра Гунба. Но они готовы пойти на это только в случае ухода правительства в отставку.
Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками, передаёт ТАСС.

«На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть», — сказал он.

По словам Ардзинбы, такой шаг необходим для того, чтобы на предстоящих президентских выборах административный ресурс не был задействован в пользу представителя действующей власти.

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