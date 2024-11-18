Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию

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18 ноября в Рио-де-Жанейро стартовал Саммит лидеров G20. К обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета переговоров — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. О том, кто представляет Россию, почему не позвали Владимира Зеленского и какие еще вопросы планируется обсудить – читайте в материале «Радио 1».
Что такое G20
G20 — это международный форум, который объединяет 19 стран и Европейский Союз. Он был создан для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и финансов, а также для координации экономической политики. Саммит G20 проводится ежегодно и собирает лидеров государств, министров финансов и глав центральных банков. Основная цель форума — содействие устойчивому экономическому росту и развитию, а также решение глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство.
Какие страны участвуют в G20
В состав G20 входят следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка и Япония. Кроме того, Европейский Союз представлен на саммите. Эти государства представляют около 85% мирового ВВП и 75% международной торговли.
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Как образовался саммит G20
G20 был основан в 1999 году как ответ на финансовый кризис конца 1990-х годов. Изначально он собирал министров финансов и глав центральных банков, но с 2008 года формат был изменен на саммит на уровне глав государств и правительств. Это изменение произошло в связи с глобальным финансовым кризисом, который потребовал более широкого обсуждения и координации действий на высшем уровне.
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Что будут обсуждать на саммите в Бразилии
В рамках саммита у России запланированы несколько двусторонних встреч и обсуждений, как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Российской газете» подчеркнул, что Россия на недавнем саммите спикеров парламентов стран G20 подтвердила свою приверженность конструктивной глобальной повестке и готовность участвовать в решении международных проблем. Эта позиция должна быть отражена на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро.
В повестке саммита также будут рассмотрены вопросы финансирования энергетического перехода, развития зеленой экономики, регулирования новых технологий, устойчивого развития и улучшения морской логистики. Однако, по мнению аналитиков, основным предметом обсуждения станет отсутствие Дональда Трампа, избранного президента США.
Кроме того, ожидается, что саммит G20 предоставит главе Китая Си Цзиньпину возможность продвигать интересы своей страны как альтернативного экономического лидера по сравнению с США. Как отметил директор китайской программы в Центре Стимсона Сунь Юнь, послание Китая будет заключаться в том, что, несмотря на глобальную неопределенность, страна остается приверженной миру и развитию.
Значение саммита G20 для России
Для России саммит G20 представляет собой важную платформу для обсуждения актуальных международных вопросов и укрепления экономических связей с другими странами. Российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) подчеркнула необходимость защиты традиционных ценностей. Об этом сообщил ТАСС глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис.
Он отметил, что Россия всегда открыто отстаивает принципы равноправия, справедливости и прав человека на международной арене, акцентируя внимание на важности сохранения традиционных ценностей и ценностей традиционной семьи. Стасюлис также добавил, что в ряде стран G20 эти ключевые вопросы все чаще остаются лишь на бумаге, а базовые нравственные ориентиры намеренно размываются.
По словам российского представителя, после его выступления многие делегаты из разных стран выразили поддержку позиции России.
Кто представляет Россию
На саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 18 ноября он выступит на пленарных заседаниях, посвященных вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформированию международных институтов.
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Почему не пригласили Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Об этом первым сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он выразил сожаление по поводу того, что в отличие от предыдущих саммитов, Зеленский не был приглашен.
«Я приложил много усилий для этого, как и другие, но сейчас ситуация иная», — отметил канцлер.
О причинах отсутствия приглашения Зеленского на саммит в беседе с aif.ru высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По его мнению, это может быть связано с тем, что политика США и всего Запада по отношению к Украине еще не сформирована, и они решили дистанцироваться как от самой Украины, так и от Зеленского. Безпалько отметил, что президент Украины сам создавал поводы для такого отношения со стороны Запада.
Он подчеркнул, что Зеленский часто обращается с просьбами о помощи — финансовой, экономической, военной и дипломатической — и требует разрыва любых отношений с Россией. Его выступления обычно имеют антироссийский характер. Политолог предположил, что в преддверии возможного мирного урегулирования было решено не приглашать Зеленского на саммит, чтобы избежать превращения встречи глав государств в антироссийское шоу.
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Анастасия Хохлова