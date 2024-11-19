Саммит G20 в Рио: Байден не попал на фото лидеров

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)
Действующий президент США Джо Байден не попал на общую фотографию лидеров G20 из-за логистических проблем, а не из-за нежелания оказаться рядом с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает РИА Новости.
По словам чиновника, фотографирование началось раньше, чем прибыли все лидеры.
Кроме Байдена, на фото отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Италии Джорджия Мелони.
Организаторы G20 в Бразилии заявили, что задержавшихся лидеров планируют собрать для повторной фотографии, что станет первым подобным случаем в истории форума.
Саммит G20 проходит 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, представляя страну по поручению президента Владимира Путина.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встреч с Лавровым в рамках саммита.
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Кроме Байдена, на фото отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Италии Джорджия Мелони.
Организаторы G20 в Бразилии заявили, что задержавшихся лидеров планируют собрать для повторной фотографии, что станет первым подобным случаем в истории форума.
Саммит G20 проходит 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, представляя страну по поручению президента Владимира Путина.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встреч с Лавровым в рамках саммита.
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Мария Моисеева