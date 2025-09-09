Лидеры ХАМАС обсуждали инициативу Трампа в момент удара Израиля – Al-Jazeera

09 сентября 2025, 21:21

Фото: iStock/Nancy Anderson

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции «Огненная вершина» и нанесла авиаудары по высокопоставленным представителям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.