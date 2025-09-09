Лидеры ХАМАС обсуждали инициативу Трампа в момент удара Израиля – Al-Jazeera
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции «Огненная вершина» и нанесла авиаудары по высокопоставленным представителям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Al Arabia и израильского телеканала Channel 12, в результате ударов были убиты лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, глава политбюро группировки Халед Машаль, а также член движения Захер Джабарин.
Реакция на операцию последовала быстро: многие страны решительно осудили удар Израиля по руководству «ХАМАС» в Дохе.
В свою очередь, ХАМАС заявил, что этот удар не заставит движение изменить свою позицию в переговорах и лишь подтверждает нежелание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху идти на мир.
По информации Al-Jazeera, в момент удара лидеры ХАМАС находились в процессе обсуждения инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на урегулирование палестино-израильского конфликта.
