Нетаньяху объяснил цель удара ЦАХАЛ по Катару
Израиль подтвердил нанесение ударов по высшему руководству палестинского радикального движения ХАМАС, находящемуся в столице Катара – Дохе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в совместном обращении с министром обороны Исраэлем Кацем, сообщает The Jerusalem Post.
Глава израильского правительства объяснил, что решение действовать было принято после серии смертоносных атак в Иерусалиме и секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечные удары по лидерам ХАМАС, укрывающимся в Катаре. Таким образом, подчеркнул Нетаньяху, был дан ответ на их прямое участие в планировании и осуществлении нападений на израильтян.
По словам израильских властей, удары были направлены исключительно против лиц, ответственных за террористическую деятельность.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нескольких высокопоставленных представителей ХАМАС, находившихся на территории Катара. Детали операции пока не раскрываются, однако источники утверждают, что удары были нанесены высокоточным оружием, без жертв среди гражданского населения.
Катар пока официально не прокомментировал произошедшее. Международное сообщество выражает обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в регионе.
Читайте также: