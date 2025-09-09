Нетаньяху объяснил цель удара ЦАХАЛ по Катару

09 сентября 2025, 19:58

Нетаньяху: Израиль ударил по Катару после теракта в Иерусалиме

Биньямин Нетаньяху (фото: kremlin.ru)

Израиль подтвердил нанесение ударов по высшему руководству палестинского радикального движения ХАМАС, находящемуся в столице Катара – Дохе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в совместном обращении с министром обороны Исраэлем Кацем, сообщает The Jerusalem Post.