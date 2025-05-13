Лидеры МИД Китая и Бразилии поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной

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Министр иностранных дел Китая Ван И, а также его бразильский коллега Мауро Виейра поддержали прямой диалог между Россией и Украиной по поводу вооруженного конфликта. Об этом сообщает МИД КНР.
«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса», — говорится в сообщении ведомства.
В заявлении отмечается, что в переговорах сторон принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим.
Напомним, что еще год назад власти Китая и Бразилии подготовили совместный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоял из шести пунктов и был одобрен представительствами более чем 100 стран.
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Иван Мусатов