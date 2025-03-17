Лидеры МИД стран ЕС обсудят урегулирование на Украине и противостояние с РФ

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Лидеры МИД стран Евросоюза обсудят на заседании урегулирование украинского конфликта и продолжение противостояние с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией», — пишут в агентстве.
Помимо этого, поднимется тема отношений Европы с США на фоне все больших разногласий между сторонами. Предполагается, что на заседании выступит украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, который свяжется по видеосвязи и расскажет о текущей ситуации.
Основными темами обсуждения по Украине на заседании станут мирное урегулирование конфликта, инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву в 2025 году и продолжение давления на РФ.
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