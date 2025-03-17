Замглавы МИД: РФ настаивает на гарантиях безопасности в рамках мирного договора

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Российская сторона будет требовать гарантии безопасности в рамках мирного договора по украинскому конфликту. Об этом заявил Замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность», — объяснил Грушко в своем интервью для «Известий».
В частности, Россия будет настаивать на нейтральном статусе Украины и ее отказе от членства в НАТО. Грушко отметил внешний контур в процессе мирного решения конфликта.
Замглавы МИД рассказал о ситуации в 2021 году, когда РФ выдвинула инициативы о гарантиях безопасности для США и стран Евросоюза. По словам Грушко, они не были приняты, после чего было видно о намерениях США достичь военного превосходства над Россией. Театром военных действий для этого была выбрана Украина.
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