Лидеры НАТО поспорили о нанесении ударов по России

Фото: сайт НАТО
На Западе разгорелись споры о том, стоит ли Украине разрешить наносить удары по российским территориям с использованием оружия НАТО, пишет издание РИА Новости.
Против высказались Германия и Италия, а Генсек альянса Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша, Швеция поддержали идею ударов по РФ с применением западной техники.
В США сообщили, что окончательный ответ в настоящее время дать не готовы.
По мнению генсека НАТО, Украина имеет право «защищаться и наносить удары по РФ», однако он отметил, что прямое вмешательство в вооруженный конфликт не поддерживает. Столтенберг также исключил отправку военного контингента на Украину. Италия высказалась за одобрение решения использовать оружие НАТО Украиной по целям внутри РФ, однако отправку войск в регион также не поддержала.
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В США сообщили, что окончательный ответ в настоящее время дать не готовы.
По мнению генсека НАТО, Украина имеет право «защищаться и наносить удары по РФ», однако он отметил, что прямое вмешательство в вооруженный конфликт не поддерживает. Столтенберг также исключил отправку военного контингента на Украину. Италия высказалась за одобрение решения использовать оружие НАТО Украиной по целям внутри РФ, однако отправку войск в регион также не поддержала.
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Анастасия Хохлова