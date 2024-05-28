Спецслужбы РФ обнаружили крупный схрон вооружения НАТО под Артёмовском

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Под Артёмовском сотрудники УФСБ обнаружили оружейный схрон с вооружением стран НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по ДНР, передаёт РИА Новости.
«УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, изъяли 23 ручных гранаты, 25 миномётных снарядов, один швейцарский гранатомёт, 50 мин МОН, а также 1000 патронов к стрелковому оружию три самодельных взрывных устройства и тротиловые шашки.
Всё обнаруженное оружие передали в структуры Минобороны РФ. Далее его поставят на учёт.
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