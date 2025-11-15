Лидеры России и Израиля обсудили сектор Газа, Сирию и ядерную программу Ирана

15 ноября 2025, 22:32

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-релиз о беседе опубликован на официальном сайте Кремля.