Лидеры России и Израиля обсудили сектор Газа, Сирию и ядерную программу Ирана
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-релиз о беседе опубликован на официальном сайте Кремля.
Лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, в связи с реализацией соглашения о прекращении огня. Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, и пути содействия стабилизации ситуации в Сирии.
Помимо этого, Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждались развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце, а также ситуация на границе Союзного государства. Главы государств договорились детально обсудить эти темы в конце ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
