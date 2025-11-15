Достижения.рф

FT: правительство Зеленского находится под угрозой коррупционного кризиса

Коррупционный скандал на Украине стал одним из самых чувствительных ударов по руководству страны и лично по Владимиру Зеленскому.



По версии Financial Times, власти оказались втянутыми в него в критический для страны момент конфликта. В публикации говорится, что улик, вызвавших возмущение общественности, достаточно.

В частности упоминаются «золотой унитаз», сумки с наличными и записи обсуждений схем по отмыванию денег. Это вызвало широкий общественный резонанс и усилило давление на украинских чиновников.

Зеленский, пишет FT, пытается дистанцироваться от фигурантов дела. Прежде всего от своего давнего знакомого и соратника Тимура Миндича, но аналитики сомневаются, что это существенно изменит ситуацию. Они предупреждают, что новые подробности, которые могут появиться в ходе расследования, способны еще сильнее подорвать позиции главы киевского режима.

Кроме того, не исключается, что следствие затронет и влияние Миндича на экс‑министра обороны Рустема Умерова, что повлечет дополнительные риски для власти.

