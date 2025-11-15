«Я уверен, что нет»: Медведчук заявил, что Трамп не сможет завершить конфликт на Украине

15 ноября 2025, 21:19

Медведчук: Трамп не сможет окончательно разрешить войну на Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказался о перспективах завершения конфликта на Украине под руководством президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.





По его мнению, у американского лидера не получится окончательно разрешить ситуацию.





«Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть ещё российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать… Потому что, если не учитывать первопричины начала СВО и всего остального, то тогда это не окончание войны», — отметил Медведчук.