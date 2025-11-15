«Я уверен, что нет»: Медведчук заявил, что Трамп не сможет завершить конфликт на Украине
Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказался о перспективах завершения конфликта на Украине под руководством президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, у американского лидера не получится окончательно разрешить ситуацию.
«Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть ещё российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать… Потому что, если не учитывать первопричины начала СВО и всего остального, то тогда это не окончание войны», — отметил Медведчук.Политик подчеркнул, что любые перемирия или прекращение огня в текущей ситуации являются ситуативными решениями, не отражающими реального завершения конфликта.
По его словам, только комплексный подход, учитывающий все причины и стороны конфликта, может приблизить окончание войны, чего на данный момент не наблюдается.