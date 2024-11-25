Лидеры СДПГ единогласно выдвинули кандидатуру Шольца на пост канцлера

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Правление социал-демократической партии (СДПГ) Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца на второй срок. Об этом сообщает телеканал N-Tv.
Ранее издание Bild писало о том, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В прошлый вторник издание также отмечало, что в партии назревает протест против выдвижения Шольца на второй срок. В свою очередь, канцлер заявлял о намерении баллотироваться вновь.
В последние несколько дней местные СМИ писали о недовольстве кандидатурой Шольца, поскольку, по результатам опросов, самым популярным политиком в стране является Писториус. Он сильно опережает Шольца, как и другого оппонента – Фридриха Мерца, занимающего пост главы Христианско-демократического союза.
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Анастасия Чинкова