Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Германия находится под оккупацией США, заявил глава тюрингенского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в социальной сети X.
Он заявил, что многие немцы не знали, что в стране действуют американские секретные службы, которые могут «вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну».
Политик выразил надежду, что упоминаемая президентом США Джо Байдена «угроза войны» «разбудит смирных немцев».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите G20, что он Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus украинским войскам на фоне решения США разрешить атаки с использованием этого типа оружия.
До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе.
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Политик выразил надежду, что упоминаемая президентом США Джо Байдена «угроза войны» «разбудит смирных немцев».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите G20, что он Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus украинским войскам на фоне решения США разрешить атаки с использованием этого типа оружия.
До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе.
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Александр Климов