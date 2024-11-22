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«Пугающпя эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»

Шольц назвал запуск Россией «Орешника» пугающей эскалацией
Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Применение Россией ракеты средней дальности «Орешник» для удара по Украине является «пугающей эскалацией». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках своего публичного выступления, трансляцию вел телеканал NTV.
«Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих», — заявил Шольц.

Он в очередной раз повторил, что Германия не намерена поставлять Украине свои дальнобойные ракеты Taurus, а также разрешать применять свое оружие для ударов по целям в РФ.



Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе.

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#шольц
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«Решающая фаза»: В Польше предупредили об угрозе глобального конфликта
Премьер Польши Туск: конфликт на Украине вступает в решающую фазу
22 ноября 2024, 14:21

Фото: iStock/rakchai

Конфликт на Украине вступает в решающую фазу. Так считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он говорил в рамках своего выступления перед делегацией Союза польских учителей.
«Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — заявил Туск.

По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел ввиду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».

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#конфликт
#оружие
#война
#вс рф
#запад
#лукашенко
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ГУР Украины опровергает российский удар «Орешником»
ГУР Украины: ВС РФ ударили по Днепропетровску не «Орешником», а «Кедром»
22 ноября 2024, 14:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ГУР Украины утверждает, что Россия 21 ноября ударила по Днепропетровску не «Орешником», как заявил президент страны Владимир Путин, а ракетным комплексом «Кедр».
«️21 ноября 2024 года Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр». Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по Днепру составило 15 минут», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на ракете было установлено шесть боевых частей, при этом каждая оснащалась шестью суббоеприпасами. А ее скорость на конечном участке траектории была более 11 махов.

Кроме того, в ГУР утверждают, что Россия провела испытания комплекса на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области в октябре 2023 и июне 2024 года.

В украинском ведомстве заявили, что Россию ожидает возмездие за данный удар.

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«Взятки за отпуск»: стало известно о масштабной коррупции в ВСУ
Депутат Рады Скороход: в ВСУ царит коррупция и вымогательство денег
22 ноября 2024, 13:43

Фото: iStock/OLEKSANDR KOZACHOK

Солдаты ВСУ жалуются на коррупцию в армии и вымогательство денег со стороны командования. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, ее слова передает украинское издание «Телеграф».
«Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение на прохождение военно-врачебную комиссию и лечение. А чаще всего - это невыплата денежного обеспечения, или же выплата в неполном объеме», — рассказала Скороход.

По ее словам, у солдат ВСУ вымогают деньги за возможность пойти в отпуск, отгулять положенные выходные или пройти ВВК.

Кроме того, украинские командиры на постоянной основе «обкладывают данью» боевые надбавки к выплатам своих подчиненных, добавила депутат.

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В Раде указали на неспособность Украины ответить на применение «Орешника»
Нардеп Костенко: Украине нечем ответить на применение «Орешника»
22 ноября 2024, 12:50

Фото: iStock/olegda88

Украине нечем ответить на применение Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью The New York Times.
Он подчеркнул, что украинские войска не имеют оружия, которым можно было бы ответить на такие ракеты. Вместе с тем он выразил уверенность, что удары ВС РФ «Орешником» никак не скажутся на политике использования Украиной западного вооружения.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого сообщил о нанесении удара новейшей ракетой по оборонному предприятию в Днепропетровске.

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ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада
22 ноября 2024, 12:35

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, включая применение новой ракеты «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Он отметил, что этот удар стал ответом на атаки дальнобойного западного оружия по военным объектам России в Брянской и Курской областях. Подробнее о ракете, последствиях удара и реакции Запада расскажет «Радио 1».

Ракета «Орешник» — что известно


Владимир Путин заявил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию противник не в состоянии. Современные системы ПВО и разрабатываемые американцами системы ПРО в Европе не смогут перехватить такие ракеты.

Президент России отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в ответ на планы США по производству и развертыванию аналогичных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что испытания комплекса «Орешник» в боевых условиях проводятся как реакция на агрессивные действия стран НАТО.

Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника», новый ракетный комплекс может быть сопоставим с советским подвижным грунтовым ракетным комплексом с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой «Пионер». По данным портала, в зоне поражения вооружения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Примерное подлетное время «Орешника» до Великобритании – 19 минут, Польши – 8 минут, Бельгии – 14 минут, Германии – 11 минут.

Однако официально эта информация не подтверждена.

Картаполов прокомментировал видеообращение Путина
Картаполов прокомментировал видеообращение Путина


Куда был нанесен удар ракетой «Орешник»


По словам Владимира Путина, ударом «Орешника» на территории Украины поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику. Напомним, СМИ ранее писали, что речь идет об украинском предприятии «Южмаш».

Путин подчеркнул, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.

«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности России», — заверил он.

Также президент пообещал, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине, Россия заранее уведомит мирных жителей и попросит граждан покинуть опасные зоны, поскольку «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».


Фото: iStock/MikeMareen

Реакция Запада на ракету «Орешник»


Россия не наносила удары по Украине с использованием межконтинентальных баллистических ракет, сообщает ABC News со ссылкой на западного чиновника. По информации источника, украинские военнослужащие «на 95% уверены», что использовались МБР, однако части ракет, найденные на земле, все еще находятся на стадии изучения, и эксперты пока не пришли к окончательному выводу.

Ряд СМИ предполагают, что была применена баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Аналогичные выводы делают и другие западные издания, такие как CBS, ABC и BBC. По их данным, речь идет о ракете с максимальной дальностью поражения до 5500 км, в то время как межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность свыше 5500 км.

NBC сообщила, что, используя ракету средней дальности, способную наносить удары далеко за пределами Украины и несущую ядерный боезаряд, Москва отправляет предостережение Украине, Вашингтону и странам НАТО.

Informer отметил, что Киев и Запад оказались в шоке, поскольку траектория ракеты делает её неуязвимой для систем противовоздушной обороны, и Путин продемонстрировал мощь Москвы.

The New York Times указала на то, что Россия направила Западу угрожающее послание с помощью новой ракеты, что привело к обострению напряженного противостояния с Западом.

La Vanguardia добавила, что атака произошла после того, как Украина применила американские и британские ракеты для ударов по целям на территории России. Москва предупреждала, что это будет расценено как серьезная эскалация, подчеркивая, что она может запустить ракету с ядерным зарядом, если посчитает нужным.


Последствия удара ракетой «Орешник»


Целями удара новейших российских ракет «Орешник» на территории днепропетровского завода «Южмаш» стали подземные цеха по производству украинских ракет «Гром». Об этом в эфире «Вести FM» рассказал обозреватель, канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что удары российскими баллистическими ракетами могут оказать значительное воздействие на Украину. Он подчеркнул, что одна такая ракета способна нанести ущерб, эквивалентный воздействию 10-15 крупных бомб. Эксперт высказал мнение, что возможное применение этого оружия может быть ответом на удары западных ракет по российским приграничным территориям.

Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран


Изменения в ядерной доктрине России


Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, который утверждает основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе содержатся обновленные положения, в частности, подчеркивается, что агрессия любого государства из военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.

Также Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против неё или её союзников оружия массового поражения. В частности, Москва может прибегнуть к ядерному ответу в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси.

В документе детально изложены условия, при которых может быть использовано ядерное оружие. К ним относятся:

• получение достоверной информации о старте баллистических ракет против России и её союзников;

• атака противника на ключевые государственные военные объекты России, вывод которых из строя может сорвать ответный ядерный удар;

• получение достоверных данных о взлете стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов с пересечением границы России.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, который при необходимости может уведомить руководство других стран о готовности, планах или решении применить это оружие.

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Взрывы прогремели в районе военного аэродрома в Староконстантинове
22 ноября 2024, 12:28

Фото: iStock/RamonCast

Серия взрывов прогремела в районе военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 09:45 по московскому времени, воздушная тревога звучала на территориях Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Ранее украинская ТСН сообщала о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года.

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Зеленский готов идти на уступки для завершения конфликта на Украине
Telegraph: Зеленский поменял свою позицию по завершению конфликта на Украине
22 ноября 2024, 12:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский начал менять свою риторику по завершению конфликта на Украине и готов пойти на уступки. Об этом пишет Telegraph.
«Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные», — говорится в статье.

Издание отмечает, что с начала ноября Зеленский уже не придерживается своих максималистских идей по завершению конфликта и возвращении территорий Украины военным путем.

Авторы считают, что позиция Зеленского изменилась после победы Дональда Трампа на выборах президента в США.

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#заседание
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«Уничтожить Киев»: На Украине оценили мощь российской ракеты «Орешник»
На Украине заявили, что одного удара «Орешника» достаточно для уничтожения Киева
22 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Всего одного удара ракетой «Орешник» с ядерным зарядом достаточно для того, чтобы уничтожить Киев. Об этом заявил заявил в эфире киевского телеканала кандидат химических наук Глеб Репич, передает украинское издание «Страна».
«Все будет разрушено до фундамента: если Россия атакует Киев ракетой "Орешник" с ядерным зарядом, и сбросит его на Крещатик, то снесет такие районы, как Лукьяновка, Подол, Соломенка, Демеевка и Печерск», — заявил Репич.

По его словам, хватит всего пяти блоков из шести. При этом последним можно дополнительно уничтожить населенный пункт в пригороде украинской столицы.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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#россия
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#запад
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ТСН: в Днепропетровской и Киевской областях прозвучали взрывы
22 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/ Ivan Murauyou

На Украине в Днепропетровской и Киевской областях прозвучали взрывы, проинформировал ТСН в Телеграм-канале.
В Киевской области работает система противовоздушной обороны. Детали о местах взрывов не сообщаются, официальные лица на данный момент пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов. Ещё взрывы раздавались в украинской столице. В 11:05 по московскому времени в Киеве объявили воздушную тревогу.

17 ноября на украине ввели режим экстренных отключений электроэнергии, что по всей Украине происходили взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии», передавал министр энергетики страны Герман Галущенко. Тогда на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Других подробностей министр не приводил.

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