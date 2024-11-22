«Пугающпя эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Применение Россией ракеты средней дальности «Орешник» для удара по Украине является «пугающей эскалацией». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках своего публичного выступления, трансляцию вел телеканал NTV.
«Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих», — заявил Шольц.
Он в очередной раз повторил, что Германия не намерена поставлять Украине свои дальнобойные ракеты Taurus, а также разрешать применять свое оружие для ударов по целям в РФ.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе.
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