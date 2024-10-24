Пакистан стремится вступить в БРИКС в ближайшее время

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Пакистан выразил желание присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан, отметив высокий оптимизм относительно перспективы вступления.
«Пакистан обратился с просьбой о включении в БРИКС и полон надежд на положительный исход. Я уверен, что в ближайшее время мы станем частью этого объединения», — заявил Афзаль Хан в интервью РИА Новости.БРИКС, основанное в 2006 году, представляет собой международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года в состав организации вошли Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, направила свою работу на укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение справедливого глобального развития. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит лидеров стран БРИКС, на котором обсуждаются ключевые вопросы мирового порядка и экономического сотрудничества.
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Елена Перлова