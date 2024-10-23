Лидеры стран БРИКС утвердили итоговую Казанскую декларацию саммита

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Лидеры стран-участниц БРИКС приняли итоговую Казанскую декларацию саммита, зафиксировав результаты как встречи на высшем уровне, так и всего председательства России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после заседания в расширенном составе. По его словам, декларацию распространят в ООН как совместный документ.
«Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой», — объявил Путин.Он отметил, что Казанскую декларацию распространят в Организацию объединенных наций на совместный документ, в котором отражена позиция БРИКС по отношению к ситуации в мире, указаны перспективы развития объединения и подведены итоги председательства России.
Стоит отметить, что сам документ на данный момент пока не опубликован.
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