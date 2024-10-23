Президент РФ Путин: Россия не борется с долларом, а ищет ему альтернативу

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)
Россия не борется с американским долларом, а ищет ему альтернативу, заявил в рамках саммита БРИКС в Татарстане президент РФ Владимир Путин.
«Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но, если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», — сказал глава государства.На фоне спецоперации в Донбассе коллективный Запад и Европа фактически объявили России экономическую войну, выраженную в различного рода ограничительных мерах. Одной из санкций было отключение российских банков от международной системы SWIFT.
Саммит БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Ранее сообщалось, что предложил создать Путин на саммите БРИКС, и как это связано с инвестициями.
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