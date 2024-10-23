Политолог Денисов раскрыл значение приезда Гуттериша на саммит БРИКС

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что приезд генсека ООН Антониу Гуттериша на саммит БРИКС в Казань демонстрирует независимость организации, а также то, что она не намерена игнорировать роль БРИКС в мире.
«Это демонстрация того, что ООН не является стороной конфликта, а находится над конфликтом и готова предлагать свои добрые услуги для его урегулирования. Это позитивный момент», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Денисов.
Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов также прокомментировал значение саммита БРИКС на мирово арене.
«На саммите БРИКС, в котором принял участие и Генеральный секретарь ООН, Путин открыто намекнул, что мир больше, чем пять стран. Когда Путин сказал, что нас объединяют общие ценности и мировоззрение, он чётко имел в виду, что в БРИКС будут люди и страны, которые ближе друг к другу во многих аспектах и которые нацелены развивать стратегию добрососедских отношений», — пояснил в беседе с RT Караханов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что государства НАТО могут присоединиться к объединению БРИКС, никаких возражений по данному вопросу нет.
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Мелисса Тимофеева