Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Рио-де-Жанейро

Фото: iStock/Bet_Noire
Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита, который прошёл 18–19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро.
Документ, опубликованный на официальном сайте объединения, отражает главные приоритеты председательства Бразилии, включая борьбу с голодом и нищетой, устойчивое развитие, реформу глобального управления и климатические инициативы.
В декларации закреплены такие достижения, как создание Глобального альянса против голода, Целевая группа по борьбе с изменением климата и Призыв к реформе глобальных институтов.
Лидеры поддержали инициативы по решению украинского кризиса, высказались за мир без ядерного оружия, а также отметили важность прогрессивного налогообложения и выразили обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке.
Читайте также:
Лидеры G20 в декларации поддержали мирные инициативы по Украине
Саммит G20 в Рио: Байден не попал на фото лидеров
Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20
В декларации закреплены такие достижения, как создание Глобального альянса против голода, Целевая группа по борьбе с изменением климата и Призыв к реформе глобальных институтов.
Лидеры поддержали инициативы по решению украинского кризиса, высказались за мир без ядерного оружия, а также отметили важность прогрессивного налогообложения и выразили обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке.
Читайте также:
Лидеры G20 в декларации поддержали мирные инициативы по Украине
Саммит G20 в Рио: Байден не попал на фото лидеров
Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20
Мария Моисеева