Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отсутствие ряда западных лидеров на общей фотографии саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По её словам, представители стран Запада, не сумев «устроить цирк» с организацией съёмки, решили вовсе не участвовать в фотографировании.
Ранее в Белом доме заявили, что отсутствие президента США Джо Байдена объясняется логистическими проблемами, а не нежеланием оказаться на фото вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Помимо Байдена на фотографии также отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Захарова указала, что западные делегации раньше уже устраивали «цирк с фотографированием».
Однако, заключает она, там, где большинство стран сохраняет принципиальность, отстаивая нормальность, три отсутствующих представителя просто избегают участия в подобных мероприятиях.
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«Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — иронично отметила Захарова.
Помимо Байдена на фотографии также отсутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Захарова указала, что западные делегации раньше уже устраивали «цирк с фотографированием».
«Раньше, напомню, западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием», — написала представитель МИД РФ.По словам Захаровой, могли, например, провести ночную фотосессию до приезда Сергея Лаврова, как это было на СМИД ОБСЕ в Скопье в прошлом году.
Однако, заключает она, там, где большинство стран сохраняет принципиальность, отстаивая нормальность, три отсутствующих представителя просто избегают участия в подобных мероприятиях.
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Мария Моисеева