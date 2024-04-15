Россия призвала Израиль взять пример с Ирана

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Израиль последовать примеру Ирана, который заявляет, что не хочет эскалации напряженности, передает РИА Новости.
«Настоятельно призываем Западный Иерусалим (...) отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона», – заявил он.
Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Александр Климов