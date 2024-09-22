Лидеры стран QUAD призвали к реформированию Совета Безопасности ООН

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Лидеры государств Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD; США, Индия, Япония и Австралия) призвали к реформе Совета Безопасности ООН. По их мнению, в него следует включить новых постоянных членов от стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Это следует из совместного заявления, сделанного после встречи в формате QUAD, завершившейся в американском штате Делавэр. Президент США, а также премьер-министры Индии, Австралии и Японии указали в документе, что добавление к Совбезу ООН новых представителей сделает этот орган более прозрачным и представительным.
Также лидеры QUAD заявили о намерении коллективно бороться с попытками в одностороннем порядке «подорвать целостность ООН» и стремиться к сохранению целостности учреждений организации и незыблемости её устава.
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Александр Бойцов