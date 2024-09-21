В Госдуму обратились к ООН с призывом отвергнуть просьбы Зеленского

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Участники Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) должны отклонить требования президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Россия 24».
«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное "нет" и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плана Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния», – посоветовал Слуцкий.
Политик обратился с аналогичным призывом к Камале Харрис и кандидату в президенты США Дональду Трампу. Он подчеркнул, что не нужно поддерживать Россию, но стоит работать на благо мира.
Ранее Зеленский объявил о планах встретиться с Трампом и Харрис. Украинский лидер заявил, что планирует представить план по урегулированию конфликта на Украине во время своего визита.
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